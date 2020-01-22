Российские «сантехники плаща и кинжала» шокировали Давос и журнашлюшку Бабченко

22.01.2020, Давос, Александр Ростовцев

21 января в швейцарском курортном городке Давос открылся ежегодный экономический форум. Повесткой дня мероприятия заявлена тема спасения планеты и повсеместного торжества устойчивого мира.

На форум пообещали приехать почти три тысячи политиков высокого ранга, включая Дональда Трампа и Ангелу Меркель, а также видные общественные деятели. Организаторы форума пообещали, что «гвоздем программы» станет выступление неадекватной экоактивистки Греты Тунберг.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Российскую делегацию на форуме возглавляет и.о. министра экономического развития Орешкин.

Напомним, что президент России не посещает Давос с 2011 года.

Понятное дело, что приготовления к столь масштабному мероприятию проводились нешуточные, а интерес к форуму в Давосе был подстёгнут до максимума шпионским скандалом накануне его открытия.

Швейцарское издание Tages-Anzeiger распространило информацию, что полиция кантона Граубюнден, куда входит Давос, во время проверки документов задержала двух россиян, один из которых представился сантехником. Во время разбирательств россияне предъявили дипломатические паспорта, что, якобы ввергло в шок швейцарских правоохранителей.

Сообщают, что факт наличия дипломатических паспортов у «простых российских сантехников» произвёл неизгладимое впечатление на швейцарских полицейских, но более всего бдительных копов кантона Граубюнден изумила длительность их пребывания на весьма дорогом горнолыжном курорте – с 8 по 28 августа 2019 года.

Ну, то есть, инцидент с россиянами произошел почти полгода назад, а скандал вспыхнул только сейчас, в преддверии форума, что само по себе примечательно.

Швейцарские журналисты и полицейские убеждены, что в Давосе были задержаны «матёрые российские шпионы», но цели и задачи «сантехников плаща и кинжала» остались для них загадкой.

Любопытно, что полицейские имели право на проведение следственных мероприятий в отношении задержанных россиян, поскольку те не имели дипломатического иммунитета, который даёт только официальная аккредитация МИД Швейцарии. Тем не менее, «российские агенты с разводными ключами» были освобождены из-под стражи и вскоре беспрепятственно покинули страну.

В швейцарских СМИ развернулась полемика, что «это всё неспроста» и россияне, под видом сантехников, приезжали устанавливать шпионскую аппаратуру или даже готовить хакерские атаки против представителей «Свободного мира».

В прессу тотчас же высунулось мурло основателя британского фонда Heritage Capital Уильяма Браудера, со ссылкой на швейцарские правоохранительные органы заявившего, будто целью ФСБ-ГРУ был именно он, и никто другой.

Новость о том, что швейцарцы раскрыли некий заговор «российских шпионов-сантехников» до чрезвычайности обрадовал «политических украинцев». По принципу «у кого что болит» моментально посыпались интерпретации о воровстве и мытье унитазов россиянами по заграницам. Дескать, не одним только «заробитчанам» суждено тырить сантехнику с ушатанных катеров и драить «очки» на чужбине.

Шикарную шпионскую историю поведал и Аркашка Бабченко в своём бложике.

По версии Бабетты, год назад его пригласил в ПАСЕ депутат и «порохобот» Арьев – выступить перед обитателями европейского «петушиного» барака по вопросу «российской агрессии».

Бабетту в ПАСЕ якобы принимали на уровне важняка, «обеспечили охрану и вели круглосуточно». И вот, после выступления в Страсбурге, Аркашку садят в машину и один из охранников сообщает, что его «пасут». Машина начинает петлять по закоулкам и, в конце концов, «вип-персону» увозят ночевать в Германию, от греха подальше. Вечером Бабетте в номер по телефону звонит некто и предупреждает, чтобы тот держал ухо востро, следил за своими стаканами с пойлом, не общался с незнакомцами и не позволял тыкать в себя шприцами. Во избежание.

В общем, швейцарские спецслужбы с Бабетты глаз не сводили, и обращались с ним, по его же словам, как с «чемоданом золота или урана-235». Аркашка утверждает, что всё время «чувствовал себя пастором Шлагом».

Далее, к истерике Бабетты присоединился нардеп Арьев, добавивший ужаса собственной историей столкновения с российскими спецслужбами.

Накануне ответственной сессии ПАСЕ 2018 года Арьеву пришлось якобы экстренно обратиться в клинику за помощью от быстротекущего воспаления лёгких. Самое шикарное, что врач, который обследовал Арьева, сказал ему: «ничего нельзя исключать, но установить, что именно вызвало столь злую пневмонию, уже невозможно».

Из чего нардеп-порохобот делает далеко идущий вывод, будто в его случае виновато не употребление холодного самогона из погреба, и не купание пьяным в водоёме, а непременно диверсия «российских сантехников».

В общем, все отметившиеся и пропиарившиеся на теме «российских сантехников плаща и кинжала» выставили себя изрядными идиотами.

Главная и почти незаметная деталь, которую полностью проигнорировали «эксперты по шпионажу», это упоминание, что швейцарская полиция не стала вести расследование против задержанных россиян, отпустив их с миром. Позволив себе, правда, вдоволь поиздеваться над «богатенькими российскими сантехниками на дорогом горнолыжном курорте».

С чего бы? В чём тут фокус?

В том, что швейцарская полиция, в отличие от «экспертов», не захотела садиться в лужу на ровном месте. Поскольку, ни для кого не секрет, что в каждой уважающей себя стране обязательно имеется штат технических сотрудников, занимающихся обустройством мест, где будут жить и работать члены национальной делегации. Причём, для скорейшего и беспрепятственного доступа к фронту работ за рубежом, эти люди снабжаются дипломатическими документами.

Само собой разумеется, что свои объекты эти специалисты начинают и заканчивают доводить до ума задолго до начала международных мероприятий, не устраивая ловлю блох, как халтурщики накануне сдачи недостроя приёмной комиссии.

Можете быть уверенными, что у швейцарских или американских «сантехников», обеспечивающих комфорт и безопасность своих делегаций за рубежом, в обязательном порядке имеются аналогичные документы.

Учитывая специфический интерес чужих спецслужб, угрозу терроризма и другие возможные проблемы, отечественные технические специалисты обеспечивают нормальное пребывание своей делегации за рубежом. В том числе, безотказное функционирование отхожих мест, как бы смешно это кому-то ни показалось.

И – да – эти люди, помимо технических, хорошо разбираются в вопросах безопасности, поскольку речь зачастую идёт о безопасности первых лиц государства.

То есть, ситуация, произошедшая с российскими техническими сотрудниками в Швейцарии – плешь комариная, яйца выеденного не стоящая. Однако её припасли и в нужный момент набросили на вентилятор соответствующие структуры: для привлечения дополнительного внимания к форуму в Давосе, а также, с целью нанесения очередного репутационного укола нашей стране, в расчёте, что новость вызовет бурление в головах обывателей и надутых пустышек, вроде Бабченко и Арьева.

Что касается международного жулика и авантюриста Уильяма Браудера, то им, безусловно, интересуются российские правоохранительные органы за множество «подвигов», совершённым им в нашей стране. Но, опять же, для преследования подобных мошенников давно существует «Интерпол», а использование спецслужб в таких случаях – сродни стрельбы из пушки по воробьям.

В общем, «Штирлиц, примите галоперидола не считайте себя фигурой равной Черчиллю»…