Российские сенаторы утвердили заявление с обвинениями Украины

16.01.2019, Москва, Галина Шершнева

Совет Федерации РФ принял сегодня единогласно принял заявление о том, что Россия не будет подавать заявку на участие своей делегации в работе очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы ПАСЕ, которая начнётся 21-25 января, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Председатель комитета по международным делам Константин Косачев подчеркнул, что такой «одиозной репрессивной меры», которую применила ПАСЕ к России, нет в процедурах ни одной международной парламентской организации.

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«В Межпарламентском союзе даже попытки украинцев и их покровителей из Евросоюза внести российскую тему в повестку дня с треском провалились. Их нет в парламентской ассамблее ОБСЕ, где мы, часто не соглашаясь, имеем возможность отстаивать свою точку зрения на равных. Их и в помине нет в Европарламенте, отдельные страны которого вдохновляют антироссийскую истерику в ПАСЕ», – сказал Косачев.

Сенатор Игорь Чернышенко, много лет входивший в состав российской делегации в ПАСЕ, считает, что антироссийские настроения в этом органе разжигает небольшая группа депутатов.

«Могу подтвердить, что в отдельных сложных международных ситуациях русофобские настроения там превалируют под влиянием небольшой группы крикливых парламентариев из стран Балтии, Грузии, Украины. Большинство парламентариев занимает пассивную позицию. Особенно это обострилось в период украинских позиций», – сказал Чернышенко.

Сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что кризис в ПАСЕ уходит корнями в 2014-2015 год. Он полагает, что правильность решения российской делегации об отказе от участия в заседаниях в знак протеста против принятых санкций была подтверждена дальнейшим развитием событий.

«Негоже великой державе, члену Совета безопасности ООН оставаться в организации, которая не только лишает ее права голосовать, но и ряда других полномочий. В этом кризисе Совет Европы теряет больше, чем Россия. Он рискует потерять самую большую страну континента и одну из самых влиятельных стран мира. Не уверен, что это там до конца понимают. Думаю, там надеются заставить нас вернуться», – сказал Пушков.