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17.11.2021 16:04
(Мск), Москва,
Максим Карпенко
 
Дзен, Образование, Россия, Скандал, Сюжет дня
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Российские школьники учатся по учебникам от фонда Сороса

Российские школьники до сих пор изучают историю по учебникам, написанным в 1990-е годы при...

Российские школьники до сих пор изучают историю по учебникам, написанным в 1990-е годы при финансовой поддержке Фонда Сороса.

Об этом говорится в обращении движения «Сильная Россия» к руководству РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Авторы обращения выявили ряд сознательных фальсификаций и искажений, допущенных авторами учебников. Обнаружены попытки реабилитации нацизма или принижение роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии.

«В частности, именно в учебниках всеобщей истории отмечена та фактологическая диспропорция в отношении Сталинградской битвы и Второго фронта, о которой 21 апреля сказал президент России в своем послании Федеральному Собранию.

Кроме того, эксперты обратили внимание, что эти учебные пособия насыщены комплиментарными тезисами в отношении Запада, а Россия зачастую представляется как агрессор и тоталитарное государство», – говорится в сообщении.

По мнению председателя движения «Сильная Россия» Антона Цветкова, такое содержание учебников истории легко объяснимо.

«Ситуация серьезная, ведь по этим учебникам учатся дети, и некоторые исторические события им даются в странной предвзятой интерпретации, и я отлично понимаю многолетнее возмущение родителей и учителей. Наши эксперты были поражены фразами и тезисами, выставляющими нашу страну источником негатива на мировой арене, а также отсутствием развернутых описаний значимых для нашей страны событий.

Данная ситуация имеет и политический контекст. Большинство учебников подготовлены под эгидой Института всеобщей истории РАН, который в 1990-е годы активно сотрудничал с грантодателями Дж.Сороса. Это исторический факт. Подготовленная в 1990-е годы под диктовку и при финансировании Джорджа Сороса содержательная часть учебных пособий благополучно перекочевала в современные школьные учебники. Структуры Джорджа Сороса в России признали нежелательными, однако дело их живет в умах молодых выпускников школ и учебных заведений среднего образования.

Мы выполнили свою работу, тщательно изучили учебники и инициировали соответствующие обращения в профильные  органы власти и будем добиваться изменения учебников всеобщей истории. Надо давать детям объективные и корректные данные», – заявил Цветков.

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