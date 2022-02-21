Российские силовики уничтожили украинскую бронетехнику и ДРГ

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Новости Украины

Российские военные и пограничники уничтожили пятерых украинских диверсантов, которые нарушили границу и проникли на территорию РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Инцидент произошел сегодня около 6 утра в районе станицы Митякинская Ростовской области на участке государственной границы России с Украиной.

«Пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы. Для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ России запросил усиление от выделенного для оперативного прикрытия государственной границы подразделения соединения российских вооруженных сил ЮВО. В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы были уничтожены. Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России потерь нет.