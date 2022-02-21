Российские силовики уничтожили украинскую бронетехнику и ДРГ

21.02.2022  15:57 (Мск), Москва
Максим Карпенко.  
Просмотров:
 
Вооруженные силы, Дзен, Провокации, Россия, Сюжет дня, Украина
Новости Украины

Российские военные и пограничники уничтожили пятерых украинских диверсантов, которые нарушили границу и проникли на территорию РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские военные и пограничники уничтожили пятерых украинских диверсантов, которые нарушили границу и проникли на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Инцидент произошел сегодня около 6 утра в районе станицы Митякинская Ростовской области на участке государственной границы России с Украиной.

«Пограничным нарядом ФСБ России было обнаружено проникновение диверсионно-разведывательной группы. Для задержания диверсионной группы пограничный наряд ФСБ России запросил усиление от выделенного для оперативного прикрытия государственной границы подразделения соединения российских вооруженных сил ЮВО.

В ходе боестолкновения для экстренной эвакуации диверсионной группы с территории Украины через государственную границу с Российской Федерации вошли две боевых машины пехоты ВСУ. Оперативно прибывшим к месту боестолкновения подразделением российских вооруженных сил огнем из противотанковых средств обе боевых машины пехоты ВСУ были уничтожены», – говорится в сообщении.

В результате боестолкновения пятеро нарушителей границы были уничтожены. Среди военнослужащих Вооруженных сил РФ и пограничных войск ФСБ России потерь нет.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть