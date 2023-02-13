Российские системы РЭБ без единого выстрела приземлили украинские дроны

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Жители Джанкоя публикуют фото сбитых украинских беспилотников. По неофициальной информации, дроны пытались атаковать военные объекты на Севере Крыма, но были подавлены силами РЭБ и упали в поле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Очередная атака дронов была предпринята в ночь на 11 февраля. Как и в январе, БПЛА запустили со стороны Одесско-Николаевского направления, но они не достигли какой-то стратегической цели – все упали на подлете к Джанкою после потери связи с каналами управления.

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Джанкойцы, обнаружившие обломки, рассказали, что на них были специфические кресты и нелестные послания россиянам.

Официальных комментариев по поводу инцидента нет. Поскольку дроны уничтожены силами РЭБ, а не ПВО, никто не слышал ни хлопков, ни стрельбы. Обломки беспилотников джанкойцы предлагают передать в детский кружок авиамоделирования.

Напомним, 16 января была предпринята попутка проникновения в воздушное пространство над Крымом с помощью 9 БПЛА, запущенных из аэродрома в Одессе с интервалом в один час. В общей сложности силы ПВО сбили 10 БПЛА.

По мнению экспертов, цель атак дронов – оценка состояния противовоздушной обороны, выявление позиций ЗРК и наименее защищённых участков.