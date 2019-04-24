Российские системы выводят из строя американскую систему навигации

24.04.2019, Киев, Максим Карпенко

Российская армия глушит американскую систему навигации GPS, сбивая ее пользователей и показывая неверные координаты.

К такому выводу пришли американские исследователи из компании C4ADS, которые за два года обнаружили почти 10 тысяч таких случаев, по большей части в Черном море.

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Об этом говорится в сюжете телеканала ICTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Один из авторов исследования Томас Ивинг считает, что это угрожает судоходству в Черном море и Керченском проливе. Якобы, из-за неверной информации в навигаторе суда западных стран могут сбиться с курса и «случайно» нарушить территориальные воды.

«Может произойти многое – например, два корабля могут посчитать, что между ними большее расстояние и столкнуться. Например, корабль, который проходит через Керченский пролив имеет больший риск столкнуться с другим кораблем. Или риск нарушить режим территориальных вод», – заявил Ивинг.