Российские СИЗО пора освобождать от мелких правонарушителей под пленных нацистов – эксперты

Новости Украины

В рамках специальной военной операцией количество людей с Украины будет только увеличиваться, тогда как в Москве говорят о переполненности российских СИЗО.

Данный вопрос поднимали участники пресс-конференции в Москве, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чем вызван такой перелимит страшный. На мой взгляд, конечно, то, что украинские военнопленные размещаются, в том числе в СИЗО, сыграло свою роль, но я думаю это не главный решающий фактор. Самое основное, почему у нас перелимиты, потому что следствие чаще выходит с ходатайством об аресте, суды все чаще соглашаются. Когда происходит продление меры пресечения в виде ареста, то заключенным подчас автоматически продляют», – рассказала член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева.

Президент Союза адвокатов России, Игорь Трунов отметил, что ситуация с переполненностью СИЗО будет только ухудшаться, ведь в результате СВО количество людей будет только прибавляться.

«Проблема того, что все-таки в рамках специальной операции и экстерриториальной юрисдикции появится определенное количество граждан Украины и то, что нет сдерживающих механизмов, машина отвязывается все больше и больше, это дает рост внутри страны. Поэтому вот эта переполненность и вот это опасение того, что трагедия сегодня – это начало трагедии, то есть она будет только ухудшаться. А завтра эта история, которая приближается – и что с этим делать? Потому что если от результатов специальной операции, а там же такая вилка, то есть, а что делать с этими людьми? Абсолютно непонятно. Поэтому, естественно, что поток, определенный пойдет, он перехлестнется с потоком внутригосударственным», – отметил доктор юридических наук.

Он добавил, что в ЛДНР назревает такая же проблема с местными СИЗО, однако на федеральном уровне пока никто не торопиться забивать себе голову.

«Определенное количество СИЗО есть на территории ДНР и ЛНР, и сейчас там тоже намечается такая же проблема с переполненностью, перенасыщенностью. Там тоже идет определенная работа. К нам, в Россию, она в количественном составляющем не угрожающая, поэтому на федеральном уровне еще не начали голову себе забивать, насколько я понимаю», – подчеркнул Трунов.