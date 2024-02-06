Российские СМИ и блогосфера носятся с Залужным, позабыв обо всём в стране – Горбачёв

Возможная отставка Валерия Залужного с поста главкома ВСУ настолько растиражирована в российском информационном поле, что даже гибель Ил-76 с российским экипажем не смогла привлечь большего внимания. Складывается впечатление, что в российской армии нет своих героев среди военачальников, и мы вынуждены читать про вражеского, который на самом деле добился успехов – в мировой истории войн еще не было такого, чтобы линия боевого соприкосновения держалась монолитом полтора года.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил директор Института стран СНГ в Севастополе, кандидат политических наук Сергей Горбачёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что же касается конфликта Залужного и Зеленского, в последнее время столько информационного шума по этому поводу, что подспудно возникает вопрос, кто из них может быть лучше для нас. Да они – все фашиствующие отморозки! Этот персонаж, судя по всему, успешный опытный военачальник, добивающиеся целой серии боевых успехов, судя по тому, что линия нашего боевого соприкосновения является самой стабильной в истории человечества. Ну не было такого, чтобы полтора года линия фронта радикально не гуляла туда-сюда. Значит, он воюет успешно, хоть он «контрнаступ» сорвал», – подчеркнул Горбачёв.

По его словам, на самом деле Украина держится, несмотря ни на что. В том числе, несмотря на повышение нашей активности.

«Ну отправят его, как сейчас говорят, в Британию послом, может быть, он там займется возвращением Овсянникова в Киев – с тем, чтобы его судить как губернатора Севастополя. Я не знаю, но мне кажется всё-таки чрезмерно мы уделяем внимание этим персонажам, которые достойны только одного – скамьи нового Нюрнберга или работы в стиле Судоплатова, или прилёта высокоточного оружия по центрам приёма решений в Киеве или где-то в иных местах. Я думаю, что так или иначе, будет Залужный с Зеленским, придёт Буданов, будет кто-то другой, третий, четвёртый, пятый, передлужный, влужный и так далее – это неважно. Ситуационно мы имеем дело с констатацией на обозримую перспективу, по крайней мере, до апреля месяца, со следующим – ничего не изменится в действиях Киева с уходом Залужного, с приходом кого-то и так далее. Украина решает не свои задачи – она решает о чём мы уже десятки раз здесь говорим, задачи, которые определены за океаном. Этому подчинены и все действия европейских политиков. Эти деятели тоже отрабатывают свои коврижки», – подчеркнул эксперт.

По его словам, информационное поле сфокусировано на персоналиях противника, тогда как собственные герои и успешные военачальники остаются в тени.

«Я думаю, что нам пора прекратить уделять им большое внимание, а задуматься над тем, что стало с теми военачальниками, которые у нас начинали специальную военную операцию. Это было бы полезно. Кстати говоря, вот, Дворников стал вроде бы возглавлять ДОСААФ, нынче там будет применять свой опыт, в том числе, руководства Черноморским флотом, чем он занимался здесь в течение довольно длительного времени. Я думаю, нам нужно было бы поговорить о наших героях, фамилии их, увы, мы не знаем. У нас, извините, в тренде – чьи фамилии до недавнего времени? Суровикин и Пригожин, ещё там пару остальных. Кто у нас удостоен упоминания как блестящие полководцы, военачальники, патриоты России? Вот о них бы нам поговорить, а не об этих персонажах», – заключил Горбачёв.