Российские СМИ купились на фейк о жене Навального

25.11.2020, Москва, Михаил Рябов

Российские СМИ распространили фейковую информацию о планах Запада по замене либерального вождя Алексея Навального на его супругу Юлию, которая, якобы, должна вернуться в РФ и принять участие в выборах в Госдуму в то время, как ее супруг останется за границей и будет поддерживать оттуда свою вторую половину.

Это выяснил медиаменеджер Михаил Голованов.

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«Запад решил заменить Навального его женой!». Об этом пишут десятки российских СМИ (включая Известия, КП, Газету итп) со ссылкой на немецкий «таблойд» Abendlich Hamburg.

Все бы ничего, только этот «таблойд» никакое не СМИ, а слепленный на коленке в бесплатном шаблоне симулякр: без логотипа, контактов, с чужими текстами и, естественно, нулевой посещаемостью. Забавно, что на ФБ-странице «издания» четко – ноль подписчиков. Распространителем безобразия в РФ стал сайт ИноСМИ», – обращает внимание Голованов.

«В связи с этим два наблюдения. Первое – удивительная наглость исполнителей данного размещалова, которые не потрудились даже создать видимость правдоподобности первоисточника (бюджет на реальную площадку по ходу тупо присвоили). Все тот же Петров&Боширов-стайл, только на медийном поле.

Второе – фактчекинг в российских СМИ, даже относящих себя к серьезным, находится в коматозном состоянии. Равно как и забота о собственной репутации в глазах читателей. «Бабло капает – пипл хавает». А потом еще удивляются, почему доверие к СМИ ниже плинтуса, а аудитория вместе с рекламодателями утекает в соцсети», – резюмировал автор.