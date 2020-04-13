Российские СМИ расшатали Батьке нервы

13.04.2020, Москва, Елена Острякова

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обиделся на телеканал «Россия-1».

Ведущий процитировал его советы по борьбе с коронавирусом, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что меня напрягает, я вот пресс-секретарю поручал и вам надо обратить внимание – это российские СМИ. Знаете, дошли до того, что на «Россию» дают такую гадкую информацию. Это ведущий канал, это уже не телеграм-каналы.

«А-а, Батька там лечит своих трактором, водкой, баней». Я так, на ходу пошутил, но в каждой шутке есть доля шутки», – недоволен Лукашенко.

После этого он сделал лирическое отступление и посоветовал белорусам выезжать в леса, где сейчас пожароопасная обстановка, собирать хворост, а потом у себя дома разводить костры и жарить на них сало: «Что в этом плохого, что он подышит горячим свежим воздухом».

После этого белорусский президент вновь вернулся к российским журналистам.

«Но россиянам, которые плявузгают, я бы хотел сказать: не трогайте нас. Мы ведь у них ничего не просим. Мы спасаемся сами, защищаемся сами. Мы границы не закрывали, приезжайте. Но зачем же вы нас в России делаете дураками.

Зачем русскому человеку вбивать в голову, что там, на западе эти белорусы какие-то ненормальные. Тут уже не отбрыкнешься, что это неуправляемые каналы», – предупредил президент.

Впрочем, «неуправляемым» от него тоже досталось.

«Мне многие говорят: мы там проигрываем в телеграм-каналах. Да, там грязи больше, чем наших голосов. Я так подумал, что нам пиариться, создавать телеграм-каналы и там полужелтую информацию вбрасывать. Наверное, это не наш путь», – грусто заключил Лукашенко.