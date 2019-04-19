Российские СМИ в Армении могут столкнуться с ограничениям: они не хвалят Пашиняна

19.04.2019, Ереван, Александр Ростовцев

Пришедшие к власти на волне протестов армянские лидеры недовольны тем, как российская пресса описывает новые порядки в республике.

Об этом в своей колонке для «ПолитНавигатора» пишет обозреватель Александр Ростовцев.

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Соратники Пашиняна обижены на российские СМИ. Их передачи якобы содержат «антиармянский контент». 10 апреля об этом на заседании постоянной парламентской комиссии по вопросам науки, образования, культуры, диаспоры, молодёжи и спорта подняла вопрос депутат правящего блока «Мой шаг» Наринэ Тухикян, но конкретных примеров так и не привела. Тем не менее, депутат выдвинула инициативу о возможности введения ограничений на вещание «Россия-1», «Первый» и «Мир» в Армении.

Наблюдатели полагают, что поводом для депутатского запроса стали репортажи федеральных российских телеканалов «Россия-24», «Первый», НТВ и ТВЦ от 28 марта, в которых была поставлена под сомнение законность уголовного дела против экс-президента Роберта Кочаряна.

Председатель Нацкомиссии по телевидению и радио Тигран Акопян, непосредственно к которому был обращён депутатский запрос, ответил довольно интересно:

«Я с вами согласен. Это создаёт определённую угрозу информационной безопасности Армении». Далее чиновник вспомнил, что отдельные страны, вроде Грузии и Украины, уже реализовали данную идею, «однако им за это пришлось заплатить высокую цену». «Вопрос в том, готовы ли мы пойти на это и заплатить ту же цену, что и эти страны. Мы должны уметь балансировать, поскольку у нас в данный момент достаточно других немаловажных проблем. Возможно, придёт время, когда мы окажемся в более выгодном положении и сможем реализовать эту идею, но сейчас её реализация нежелательна».

В общем, отказ получился каким-то неоднозначным, вызвав осадочек некоторой недоговорённости, так что прояснять взболтанную чиновно-депутатскую муть с будущим российских СМИ в Армении 15 апреля выбежал к СМИ лично глава кабмина Пашинян.

Отвечая на вопрос журналистов о том, что его (Пашиняна) в российских СМИ часто критикуют за политические преследования, майдан-премьер заявил следующее:

«В Армении свободны как армянские, так и российские СМИ. Хотя сейчас звучат мнения, что иностранные СМИ в Армении не должны быть настолько свободны, насколько армянские. Но каждая телекомпания, любое государство, должны осознавать, что вещание на территории другой страны предполагает границы определенной корректности».

Далее, Пашинян выразил надежду, что российские СМИ учтут эти обстоятельства и сделают соответствующие выводы, но в то же время «никто никого не ограничивает в праве выражения собственного мнения» и понадеялся, «вот когда дело (Кочаряна) дойдёт до суда, тогда международная общественность всё увидит».

В общем, получилось как всегда по-пашиняновски муторно. С одной стороны, «никто никого не ограничивает», с другой – «должны осознавать границы». Подобный «плюрализм мнений» даёт основания полагать, что вслед за первой депутатской вылазкой последует вторая, третья и далее везде, пока система не отреагирует «как надо», поскольку на ограничение работы российских СМИ в Армении есть запрос правящего блока в парламенте, а чиновник, отвечающий за телевидение и радиовещание в республике призвал нетерпеливых дождаться «лучших времён».

Ситуация, прямо скажем, имеет неприятный душок и выдаёт с головой потребительское отношение к России нашего союзника в Закавказье, привыкший получать российскую военную и экономическую помощь на льготных условиях, но с трудом терпящий легчайшую критику.

При том, что в Армении в принципе не ставится вопрос об ограничении или прекращении работы на её территории зарубежных НКО/НПО, включая Фонд Сороса, а соросята органично вписались в новую республиканскую власть на всех уровнях.

И, на закуску, ещё одна любопытная новость из Армении.

Как известно, Пашинян с соратниками пришли к власти на волне гражданского недовольства, вызванного коррумпированностью и житьём не по средствам представителями старой власти Армении. Пашинян использовал падкость толпы на популистские лозунги, пообещав, что власть под его руководством будет прозрачна, скромна и переведена на спартанские нормы довольствия.

Иначе говоря, пашиняновцы пообещали по одёжке протягивать ножки.

С приходом новых властей, в Армении были резко сокращены ассигнования на праздничные мероприятия и народные гуляния. В частности, День Еревана в августе 2018 года, несмотря на юбилейную дату (2800 лет со дня основания), прошёл достаточно скромно. Многим тогда показалось, что помпезным празднованиям пришёл конец.

Однако, на внеочередном заседании Национального собрания 9 апреля, во втором и окончательном чтении, депутаты внесли ряд изменений и дополнений в закон «О праздниках и памятных датах», в результате которых 23 апреля в Армении отныне объявляется национальным праздником «День Гражданина», приуроченным годовщине со дня победы «ара-майдана» и ухода в отставку Сержа Саргсяна.

В минувший четверг правительство, основываясь на решении парламента, дало добро на передачу 124 млн драмов на организацию нового праздника.

В переводе на твёрдую валюту сумма в четверть с хвостиком миллиона долларов не выглядит ошеломительной. Гораздо важнее, что она в разы превышает бюджет, выделенный на празднование 2800-летия Еревана, из чего следует, что армянские майдауны любят себя больше, чем свою древнюю столицу.

Мотивы принятия этих решений прозрачны и по-человечески очень понятны. Ведь если отмечать годовщину уличного путча скромно – козьим сыром, лавашом и кислым вином под сурдинку, то у населения может сложиться ложное чувство, что 23 апреля 2018 года ничего особенного-то и не произошло. А раз уж новый праздник организован за мелкий прайс, то и жизнь ему отмерена недолгая. Ибо, как известно, сам себя не похвалишь, то и никто не похвалит…