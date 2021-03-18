Российские сотовые операторы попустительствуют украинским телефонным мошенникам – Хинштейн

18.03.2021, Москва, Елена Острякова

Новости Украины

Целые фабрики телефонных мошенников, выманивающих деньги у россиян, работают на Украине.

Об этом в youtube-канале «Парламентской газеты» заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сталкиваемся сегодня с деятельностью целых организованных групп. Они находятся не только и не столько на территории нашей страны. Коллеги из силовых структур фиксируют существование целых фабрик по 200-400 человек, до тысячи человек.

Находятся они как правило в приграничных с нами государствах. Очень много их на Украине, где по понятным причинам власти не препятствуют их работе. Они обзванивают наших граждан и пытаются выманить у них кровно заработанные», – сказал Хинштейн.

По его мнению, ответственность за то, что мошенникам с Украины удается дозваниваться в Россию, несут операторы мобильной связи.

«Те мошеннические телефонные звонки, которые идут с сопредельных государств, это подменные номера. Они входят сюда в сеть под номерами московского региона. Безусловно, оператор связи видит это. Он не может не понимать, звонок с Украины не может идти через этот код. Это подменный номер. Он обязан его блокировать», – сказал Хинштейн.