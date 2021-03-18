Подпишись на рассылку
18.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Tехнологии, Дзен, Криминал, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Финансы
Просмотров:

Российские сотовые операторы попустительствуют украинским телефонным мошенникам – Хинштейн

Новости Украины

Целые фабрики телефонных мошенников, выманивающих деньги у россиян, работают на Украине.

Об этом в youtube-канале «Парламентской газеты» заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы сталкиваемся сегодня с деятельностью целых организованных групп. Они находятся не только и не столько на территории нашей страны. Коллеги из силовых структур фиксируют существование целых фабрик по 200-400 человек, до тысячи человек.

Находятся они как правило в приграничных с нами государствах. Очень много их на Украине, где по понятным причинам власти не препятствуют их работе. Они обзванивают наших граждан и пытаются выманить у них кровно заработанные», – сказал Хинштейн.

По его мнению, ответственность за то, что мошенникам с Украины удается дозваниваться в Россию, несут операторы мобильной связи.

«Те мошеннические телефонные звонки, которые идут с сопредельных государств, это подменные номера. Они входят сюда в сеть под номерами московского региона. Безусловно, оператор связи видит это. Он не может не понимать, звонок с Украины не может идти через этот код. Это подменный номер. Он обязан его блокировать», – сказал Хинштейн.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть