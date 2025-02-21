Российские ССО создают огромный котел для разгрома ВСУ на Курщине – экспертное мнение

Анатолий Лапин.  
21.02.2025 12:38
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Российские Силы спецопераций проводят мероприятия по отрезанию группировки ВСУ на Курщине от логистики.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил полковник российского спецназа в отставке Анатолий Матвийчук.

Российские Силы спецопераций проводят мероприятия по отрезанию группировки ВСУ на Курщине от логистики. Об...

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«Сегодня завязка сама – это Суджанский район. На всех районах мы выходим на государственную границу, мы выкинули некоторые [подразделения ВСУ], не даем возможности противнику уйти в Сумскую область. И второе, как-то наши СМИ это не говорят, но я знаю точную информацию, что мы проводим несколько специальных операций, силами Специальных операций для локализации логистических путей.

Мы полностью перекрыли Сумы, мы перекрыли Чернигов, не даем возможности ротации, не даем возможности подвоза боеприпасов. Полагаю, что, скорее всего, в рамках вот этого дипломатического казуса будет проведена оперативно-стратегическая, а возможно даже стратегическая операция по уничтожению одновременному группировки на курском направлении, просто чтобы ее не существовало. Это в пределах наших возможностей, я думаю, в замыслах это есть», – заявил Матвийчук.

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