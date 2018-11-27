Российские танки троятся: Порошенко почувствовал себя Саакашвили

27.11.2018, Киев, Михаил Рябов

Число российских танков в воинских частях России, находящихся вдоль границы с Украиной, в последнее время увеличилось втрое. Об этом, ссылаясь на данные разведки, заявил Петр Порошенко в интервью обслуживающим его режим телеканалам.

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«Разведка предоставила несколько доказательств. Я их хочу вам впервые продемонстрировать. Это есть российская военная база, которая расположена в 18 км от нашей границы. За 17 сентября, 24 сентября. Это все танки. Это октябрь.

Как вы видите, количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы, выросло в три раза. Для чего они были туда передислоцированы? Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений – никак это увеличение не оправдывают», – сказал Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эти танки еще не выведены. Они остаются там… Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», – добавил украинский президент.

По его словам, танки могли бы пойти в наступление, если бы во время конфликта возле Керченского пролива пострадали россияне.

«Целью была провокация для того, чтобы мы открыли огонь, и желательно было бы, чтобы был кто-то убит. И я не исключаю, что после этого сценарий был бы подобным сценария в 2008 году в Грузии», – уверяет Порошенко.