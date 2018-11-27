27.11.2018, Киев, Михаил Рябов
 
Вооруженные силы, Россия, Украина
Просмотров:

Российские танки троятся: Порошенко почувствовал себя Саакашвили

Число российских танков в воинских частях России, находящихся вдоль границы с Украиной, в последнее время увеличилось втрое. Об этом, ссылаясь на данные разведки, заявил Петр Порошенко в интервью обслуживающим его режим телеканалам.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Разведка предоставила несколько доказательств. Я их хочу вам впервые продемонстрировать. Это есть российская военная база, которая расположена в 18 км от нашей границы.  За 17 сентября, 24 сентября. Это все танки. Это октябрь.

Как вы видите, количество танков на базах, которые расположены вдоль нашей границы, выросло в три раза. Для чего они были туда передислоцированы?  Количество подразделений, которые были передислоцированы вдоль нашей границы, причем по всей длине, кардинально возросло. Позиция относительно возможных учений – никак это увеличение не оправдывают», – сказал Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эти танки еще не выведены. Они остаются там… Страна находится под угрозой полномасштабной войны с Российской Федерацией», – добавил украинский президент.

По его словам, танки могли бы пойти в наступление, если бы во время конфликта возле Керченского пролива пострадали россияне.

«Целью была провокация для того, чтобы мы открыли огонь, и желательно было бы, чтобы был кто-то убит. И я не исключаю, что после этого сценарий был бы подобным сценария в 2008 году в Грузии», – уверяет Порошенко.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть