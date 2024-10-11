Российские театры и кинотеатры упорно отказываются освещать пророссийскую точку зрения – Пучков

В России до сих пор не научились снимать хорошие фильмы о войне, потому что владельцы информационных ресурсов не хотят поднимать сложные патриотические проблемы.

Об этом в интервью журналисту Луке Ебкову заявил российский публицист, переводчик и блогер Дмитрий Пучков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За три года СВО ни одного нормального фильма про СВО не снято. Не надо мне про «Солнцепёк» писать, я его включил, там с первых минут украинский солдат насилует женщину и убивает младенца об стену. Нельзя так в лоб пропаганду подавать. Снимайте хорошие фильмы», – сказал ведущий.

«Можно, только хорошо это делать. Не настолько топорно. Я все эти фильмы смотрю. И хороших фильмов о войне нет. Все эти «Первые в аду» или как там, какой-нибудь там «Турист», ещё чего-то там. Их нет. Не снимают, потому что одна из важнейших причин – все наши онлайновые сервисы отказываются брать такие фильмы. Они говорят: «Нашей аудитории это неинтересно. Мы тут не патриотизмом занимаемся, мы здесь деньги зарабатываем». Это одна из главных причин. Так быть не должно. Почему какая-то мразь, возглавляющая информационные ресурсы, принимает решения самостоятельно? А что она здесь делает, внутри РФ? А где механизмы пресечения всего этого? А кто на это деньги дает? Это натуральный, прямой саботаж!», – сказал Пучков.

Он подчеркнул, что при этом нормальных историй, написанных реальными ветеранами, в России много, однако их отказываются продвигать.

«Есть такой ресурс, «Окопка.ру», где ветераны воспоминания пишут. Вот живёт в городе Луганске такой Глеб Бобров, когда-то снайпером воевал в Афганистане при советской власти, солдатом. Написал хорошую книжку «Эпоха мертворождённых». У него про то, что произойдёт на Украине, безошибочно вообще. Ну вот, Глеб ко мне неоднократно обращался: у нас там один пьесу написал, а можно это в России как-то поставить? Нет, нельзя. «Нашему театру это неинтересно, и нашему зрителю это неинтересно. Потому что вы антисоветские, а значит, русофобские твари». Просто поэтому. Вы поэтому не хотите никак вообще освещать пророссийскую точку зрения. Просто это должны быть свои стриминговые платформы. Государство кормит все эти театры. А они жрут из корыта, срут туда, опять жрут и выступают против государства. Зачем государству это надо? Если им это не интересно – вон отсюда, просто, и без разговоров», – резюмировал он.