Российские телефонные мошенники могут работать в пользу Украины

Борьба с телефонным мошенничеством в России становится одной из национальных задач. Поскольку само это мошенничество приобрело не только экономическую, но и политическую и даже военную окраску.

На днях председатель Центробанка РФ Эльвира Набиуллина в рамках доклада в Государственной Думе, заявила, что готова поддержать любые методы в борьбе с мошенниками, однако системы антифрод-защиты должны внедряться на уровне банков.

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Заявление это было сделано в контексте вопроса ряда парламентариев о том, какие меры можно принять против преступников, которые не просто грабят население, а переводят деньги на Украину.

Центробанк, нужно отдать ему должное, и сам проявляет разумные инициативы. Так ЦБ поддержал законопроект о внедрении в банках системы «второй руки». По сути, это система, когда пожилые люди могут назначить себе доверенное лицо, которое будет проверять их финансовые операции. Сейчас это рекомендательная услуга, закон же, если вступит в силу, сделает её предоставление для банков обязательным.

Впрочем, телефонные мошенники и их пособники, которые могут работать на Украину совсем не анонимны. Их следы обнаруживают редакции различных телеграм-каналов и СМИ. Одним из таких деятелей может быть некий Александр Крюков, который позиционирует себя, как активист проекта «Анти-МЛМ». То есть, публично он говорит о себе, как о борце с «финансовыми пирамидами», но, есть мнение, что это только благородное прикрытие для настоящей, не столь благовидной деятельности.

Раскапывать информацию об Александре Крюкове начал канал «Кремлевский шептун», где появилось сразу несколько публикаций, о том, что «Крюков имеет опыт работы в нескольких российских банках и прекрасно осведомлен о том, как устроен бизнес по утечке персональных данных клиентов. После начала СВО в феврале 2022 года Крюков начал прямое сотрудничество с представителями СБУ посредством передачи имеющихся у него личных данных клиентов банков». Далее эту тему подхватили уже вполне официальные СМИ.

Версия о регулярных «рабочих контактах» Крюкова с гражданами Украины находит свое подтверждение в публичной сетевой деятельности данного персонажа. Так, в социальной сети «Вконтакте» функционирует группа «Лохотронам и пирамидам – НЕТ!» активным участником которой является в том числе и господин Крюков.

В свою очередь администраторы этой группы (как минимум один из них), люди с весьма интересной биографией.

Речь идет про Леонида Котовицкого, который является гражданином Украины, проживет в городе Голобы Волынской области, откуда и ведет свою «профессиональную деятельность». Интересно здесь и то, что сеть «Вконтакте» официально заблокирована на Украине. И вести активную деятельность в ней могут далеко не все граждане этой страны. Для обывателей это может быть чревато. Отсюда возникает предположение, что господин Котовицкий, все же не очень «простой гражданин». И может выполнять через российскую соцсеть определенную «работу» для украинского государства.

Что касается второго администратора, Беллы Касельман, то с ней все очень туманно, и кто она такая, до конца установить пока что не удается. Однако, известно, что в декабре прошлого года Лефортовский районный суд Москвы арестовал на два месяца Якова Кесельмана, которого силовики считают руководителем украинского колл-центра телефонных мошенников. По версии МВД, господин Кесельман занимался «выманиванием крупных сумм у жителей России и ряда других стран».

Фамилия Касельман – это все же не «Иванов». А то, что фигурант уголовного дела связан именно с телефонным мошенничеством дает повод для весьма понятных размышлений в отношении одной из администраторов интернет-сообщества, в котором тоже имеется некий «флер» мошенничества в пользу Украины.

Стоит еще раз повториться, что телефонное мошенничество в нынешнем его изводе давно переросло статус экономического преступления. Теперь это угроза национальной безопасности страны. Поскольку для той же Украины систематическая мошенническая деятельность – это проект по подрыву российской экономики и благосостояния граждан. Не говоря уже о том, что для ряда украинских специализированных структур все это является побочным источником дохода. В этой связи граждан, которые в России курируют подобные проекты и как-то помогают им, стоит расценивать не только, как банальных уголовных преступников, но и как предателей и пособников украинских неонацистов в условиях военного времени.