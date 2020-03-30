Российские толстосумы вдруг резко полюбили родную страну

30.03.2020, Москва, Владимир Гладков

Сбежавшим из России в 90-х гражданам, которые вывозили на Запад деньги, покупали там недвижимость и строили бизнес, сейчас, в разгар пандемии коронавируса, указали на дверь

Об этом у себя в «Facebook» написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По ее словам, недавно ей якобы позвонили некие богатые люди.

«Вчера звонят люди. Лично их не знаю. Как выяснилось, обеспеченные. Даже богатые. Очень богатые. Настолько, что:

– Мы хотим отправить в Лондон частный самолёт за нашим мальчиком. Он там давно живет.

– А что случилось?

– Как что? Тут коллапс!

– Не может быть. Это же оплот цивилизации. Лучше, наверное, в нем остаться?

– Какая цивилизация! В Англии нам обнулили медицинские страховки! Никаких обязательств. Тест стоит 450 фунтов. Только в Россию, только в Россию!» – процитировала Захарова.

«Вас оболванивали много лет за ваши же деньги. Вы оболванивались и платили золотом за тлен, за иллюзию, вместо того, чтобы поддерживать свою страну и свой народ, которые титаническими усилиями, терпением и любовью восстанавливали государство после распада СССР и коллапса 90-х. Так ещё во многих странах, которым вы привезли деньги, покупали недвижимость и строили бизнес, вам сейчас указали на дверь. Жестко и неэмоционально со словами «ничего личного, просто бизнес», – отметила представитель МИДа.

«А теперь… теперь очереди в мировых аэропортах и крики: «Мы – граждане России!». Разве? «Мы по закону граждане», – сдувая пыль с российских паспортов объясняют они. Тогда будьте добры начать с основ, с – уважения к стране и ее народу», – добавила Захарова.

В то же время в соцсетях некоторые усомнились в правдивости изложенной Захаровой информации, отметив, что для богатых людей 450 евро за тест не станет проблемой, тем более ради ребенка.