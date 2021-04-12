Российские туристы массово отказываются от Турции

12.04.2021, Москва, Олег Кравцов

Из тревожных новостей из Турции, где наблюдается серьезный рост больных ковидом, в России падает спрос на продажи туров в эту страну.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия»

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«В конце предыдущей недели были отмечены минимальные объемы бронирования с вылетом в ближайшие месяцы, хотя на вылеты с середины лета и до октября спрос отклонился от ожидаемых значений несущественно. Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу – их значения превысили стандартные показатели в десятки раз», – сказали изданию в пресс-службе Tez Tour.

А гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян говорит, что спрос на путевки в Турцию за последние три дня снизился примерно на 25 процентов.

«Если обычно мы продавали 200 путевок в день, то в последние дни – не больше 120–140», – говорит Мкртчян.

Стремительный подъем суточной заболеваемости ковидом начался в Турции с середины марта, а на прошлой неделе показатели резко пошли вверх и достигли своего пика – 55,9 тысяч случаев 9 апреля. Для сравнения: неделей ранее (2 апреля) это число составляло 40,8 тысяч, а 14 дней назад (26 марта) – 28,7 тысяч. На 11 апреля в Турции выявили 52,7 тысяч заболевших, в России — 8,7 тысяч.