Российские туристы отказались от Грузии в пользу Балкан

03.03.2021, Москва, Елена Острякова

Скандал, спровоцированный грузинской оппозицией в 2019 году вокруг визита в Тбилиси президента Межпарламентской ассамблеи православия, депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова (он сел в кресло спикера в парламенте), привел к переориентации российских туристов на Крым и Балканы.

Об этом Гаврилов рассказал в интервью youtube-каналу «Балканист», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Огромное количество туроператоров, владельцев отелей начали звонить мне из Крыма, из Черногории и Сербии, Греции и Кипра и благодарить за то, что миллионы русских поехали туда и, надеюсь, навсегда выбрали эти маршруты. Для всех от экстремалов до бюджетных туристов Балканы находят свой путь к душе, свою приветливость», – рассказал Гаврилов.

Он считает, что Балканы лучше подходят для российского туриста, потому что его там любят.

«Для россиян очень важна культурная близость, душевность, хорошая кухня и то, что мы называем безопасностью. То, что русские окончательно выбрали Черногорию, Грецию, Сербию и Болгарию, это исторический выбор. Мы возвращаемся не в дипломатическом качестве, а как миллионы не только туристов, но и паломников. Когда приезжают русские, они не только нежатся на пляже. Они стараются понять историю страны. Для них история и культура Балкан – это часть России», – говорит политик.

По его словам, всплеск интереса к Балканам открыл для россиян Республику Сербскую.

«Сербы из Республики Сербской и Косово самые родные для нас люди», – резюмировал Гаврилов.