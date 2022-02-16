Российские учения в Черном море повысили расходы украинских грузовладельцев

16.02.2022  23:12 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
Просмотров:
 
Дзен, Россия, Транспорт, Украина
Новости Украины

Из-за проведения учений ВМФ РФ в Черном море и перекрытия акватории грузовым судам, которые следуют в украинские порты, пришлось менять маршруты, и это увеличило стоимость перевозок грузов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Вячеслав Коновалов, эксперт по вопросам транспорта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Из-за проведения учений ВМФ РФ в Черном море и перекрытия акватории грузовым судам, которые...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.



«Госгидрография» таки смогла обойти вот эту зону риска, проложила специальный маршрут. Да, он чуть длиннее, то есть, приходится делать крюк, но, тем ни менее, доступ в украинские порты есть. Даже с учётом этих учений.

Да, это дополнительные расходы. Если, например стотысячник, у него ставка фрахта порядка 20 тысяч долларов в сутки, соответственно, если ты полсуток идёшь дополнительно, это расходы ложатся на себестоимость.

Но, тем не менее, доступ в украинские порты есть. И опять же, нам повезло, что сейчас зима, и объемы перевозок падают, соответственно, серьезно на количество судозаходов это не повлияет.

Что касается страховок, то страховки выросли – с 3 до 7-10 долларов на тонну груза. Это повлияет, но слегка, потому что доля страховки в себестоимости не очень высока. Но это повлияет.

И плюс обход опасной зоны через украинские воды по специальной схеме. Это дополнительные расходы.

Но я что-то сомневаюсь, что  у нас упадёт объем переработки в портах очень серьезно», – сказал эксперт.

Он уточнил, что иная ситуация с украинским портами на Азовском море – они испытывают проблемы и без нынешних учений ВМФ РФ. Как известно, погранслужба России ужесточила проверки судов, идущих в Мариуполь и Бердянск после того, как Киев захватил крымский сейнер «Норд».



«На Мариуполь и Бердянск – да, там проблемы, потому что россияне постоянно придумывают какие-то поводы, чтобы не пропустить через Керченский канал суда, которые идут на Мариуполь и Бердянск. Поэтому очень многие грузовладельцы и пересели либо на ж.д. либо на автотранспорт и гоняют через порты Николаева либо Одессы. И это уже давно происходит, поэтому тоже не скажу, что это серьёзно как-то повлияет», – сказал эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту






За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть