Российские учения в Черном море повысили расходы украинских грузовладельцев
Из-за проведения учений ВМФ РФ в Черном море и перекрытия акватории грузовым судам, которые следуют в украинские порты, пришлось менять маршруты, и это увеличило стоимость перевозок грузов.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Вячеслав Коновалов, эксперт по вопросам транспорта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Госгидрография» таки смогла обойти вот эту зону риска, проложила специальный маршрут. Да, он чуть длиннее, то есть, приходится делать крюк, но, тем ни менее, доступ в украинские порты есть. Даже с учётом этих учений.
Да, это дополнительные расходы. Если, например стотысячник, у него ставка фрахта порядка 20 тысяч долларов в сутки, соответственно, если ты полсуток идёшь дополнительно, это расходы ложатся на себестоимость.
Но, тем не менее, доступ в украинские порты есть. И опять же, нам повезло, что сейчас зима, и объемы перевозок падают, соответственно, серьезно на количество судозаходов это не повлияет.
Что касается страховок, то страховки выросли – с 3 до 7-10 долларов на тонну груза. Это повлияет, но слегка, потому что доля страховки в себестоимости не очень высока. Но это повлияет.
И плюс обход опасной зоны через украинские воды по специальной схеме. Это дополнительные расходы.
Но я что-то сомневаюсь, что у нас упадёт объем переработки в портах очень серьезно», – сказал эксперт.
Он уточнил, что иная ситуация с украинским портами на Азовском море – они испытывают проблемы и без нынешних учений ВМФ РФ. Как известно, погранслужба России ужесточила проверки судов, идущих в Мариуполь и Бердянск после того, как Киев захватил крымский сейнер «Норд».
«На Мариуполь и Бердянск – да, там проблемы, потому что россияне постоянно придумывают какие-то поводы, чтобы не пропустить через Керченский канал суда, которые идут на Мариуполь и Бердянск. Поэтому очень многие грузовладельцы и пересели либо на ж.д. либо на автотранспорт и гоняют через порты Николаева либо Одессы. И это уже давно происходит, поэтому тоже не скажу, что это серьёзно как-то повлияет», – сказал эксперт.
Спасибо!
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