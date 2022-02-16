Российские учения в Черном море повысили расходы украинских грузовладельцев

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Новости Украины

Из-за проведения учений ВМФ РФ в Черном море и перекрытия акватории грузовым судам, которые следуют в украинские порты, пришлось менять маршруты, и это увеличило стоимость перевозок грузов.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Вячеслав Коновалов, эксперт по вопросам транспорта, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Госгидрография» таки смогла обойти вот эту зону риска, проложила специальный маршрут. Да, он чуть длиннее, то есть, приходится делать крюк, но, тем ни менее, доступ в украинские порты есть. Даже с учётом этих учений. Да, это дополнительные расходы. Если, например стотысячник, у него ставка фрахта порядка 20 тысяч долларов в сутки, соответственно, если ты полсуток идёшь дополнительно, это расходы ложатся на себестоимость. Но, тем не менее, доступ в украинские порты есть. И опять же, нам повезло, что сейчас зима, и объемы перевозок падают, соответственно, серьезно на количество судозаходов это не повлияет. Что касается страховок, то страховки выросли – с 3 до 7-10 долларов на тонну груза. Это повлияет, но слегка, потому что доля страховки в себестоимости не очень высока. Но это повлияет. И плюс обход опасной зоны через украинские воды по специальной схеме. Это дополнительные расходы. Но я что-то сомневаюсь, что у нас упадёт объем переработки в портах очень серьезно», – сказал эксперт.

Он уточнил, что иная ситуация с украинским портами на Азовском море – они испытывают проблемы и без нынешних учений ВМФ РФ. Как известно, погранслужба России ужесточила проверки судов, идущих в Мариуполь и Бердянск после того, как Киев захватил крымский сейнер «Норд».

«На Мариуполь и Бердянск – да, там проблемы, потому что россияне постоянно придумывают какие-то поводы, чтобы не пропустить через Керченский канал суда, которые идут на Мариуполь и Бердянск. Поэтому очень многие грузовладельцы и пересели либо на ж.д. либо на автотранспорт и гоняют через порты Николаева либо Одессы. И это уже давно происходит, поэтому тоже не скажу, что это серьёзно как-то повлияет», – сказал эксперт.