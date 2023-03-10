Российские ученые: Днепровская вода подходит для возобновления выращивания риса в Крыму – урожайность выше пшеницы

Качество днепровской воды, поступающей в Крым по Северо-Крымскому каналу, не вызывает сомнений в ее безопасности. Об этом на пресс-конференции в Симферополе заявила руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ Института биологии южных морей Наталья Мирзоева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В прошлом году ИнБЮМ самостоятельно провел шесть экспедиций по Северо-Крымскому каналу, а с этого года получил грант на двухлетние исследования воды и донных отложений.

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«Я с твёрдой уверенностью хочу сказать, что качество днепровской воды, которую мы получили в прошлом году и в этом году уже начинаем также её исследовать, является высоким, экологически не загрязнённым, пригодным как для использования в сельскохозяйственных нуждах, так и для питьевого назначения», – подчеркнула Мирзоева.

По ее словам, «в прошлом году замеры проходили по многим показателям, в том числе по радиоактивным веществам стронций-90 цезий-137».

«Даже микробиологические исследования были сделаны, и показатели очень хорошие. Из металлов была выбрана ртуть, полихлорированные бифенилы и другие показатели были ниже предела обнаружения, что говорит о высоком качестве воды. Микробиологические исследования дали нам показания, что вода является слабо загрязнённой по радиоактивным веществам».

Последние данные по радиоактивному загрязнению были получены в 1995 году, когда ИнБЮМ вел на протяжении 9 лет после аварии на Чернобыльской АЭС совместные исследования с итальянскими учеными. Дальше фундаментальные исследования не проводились, а ежедневный мониторинг за радиационным состоянием поверхностных вод идет только в окрестностях самого института.

«С 1986 года и по современный период качество воды по радиоактивным веществам не превышало нормы, то есть, даже та вода, которая приходила из Днепра, по своим показателям была в пределах допустимых норм даже по очень строгим нормам относительно питьевой воды, – пояснила Мирзоева. – Срабатывал эффект разбавления, срабатывал эффект оседания на дно, то есть, происходило самоочищение экосистемы. Конечно, радионуклиды приходили и поступали и в Чёрное море, и на территорию Крыма. Но ещё раз говорю – превышение норм мы не наблюдали даже в 1986 году. Экосистема и расстояние до аварийного участка сработали как очистительный фильтр».

В этом году внимание ученых будет обращено не только на состояние воды, а и на замеры загрязнения поливных земель и выращиваемых культур, прежде всего, риса. Урожайность этой культуры в Крыму выше пшеницы, и при должном количестве воды экономически целесообразнее выращивать рис. Более детальное исследование покажет, насколько загрязняющие вещества попадают из воды в сельскохозяйственные культуры – долгоживущие радионуклиды, микроэлементы, включая основные тяжёлые металлы, а также углеводороды.

В этом году запланированы четыре экспедиции в различные точки Северо-Крымского канала и прибрежной морской территории. Итоговые результаты ИНБЮМ представит в 2024 году и надеется продолжить исследования в дальнейшем, включая проверку качества питьевой воды на новых территориях. Сложностей с оборудованием ученые не видят – в прошлом году в лабораторию поступили современные приборы отечественного производства.