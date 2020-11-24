Российские ученые обнаружили иммунитет к COVID-19 у неболевших

24.11.2020, Москва, Олег Кравцов

Иммунная система человеческого организма, ранее не сталкивающегося с коронавирусной инфекцией нового типа, в ряде случае реагирует на это заболевание как ранее знакомое.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишут «Известия», ссылаясь на исследование ученых из ФГБУ «НМИЦ гематологии» Минздрава России.

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«У большинства переболевших COVID-19 есть антитела к вирусу. Но у части пациентов эта иммунная реакция полностью отсутствует. Уничтожение вируса в их организме могло произойти за счет другой части иммунной системы — Т-лимфоцитов, или Т-клеток. У большинства инфицированных эти клетки действительно способны распознавать фрагменты вируса. […] Более того, выяснилось, что у людей, которые не болели COVID-19, тоже встречаются Т-клетки, которые реагируют на SARS-CoV-2», – отмечается в статье.

В своем исследовании ученые описали два типа иммунного ответа на новый коронавирус: антитела и Т-клеточный ответ. Они рассматривали биоматериалы переболевших COVID-19 (31 образец), не болевших (14), а также образцы из биобанка, которые были взяты еще до пандемии (10). Оказалось, что в крови, взятой весной-2020 у тех, кто не перенес COVID-19, значительно больше Т-клеток, узнающих вирус, чем в образцах из биобанка. Авторы исследования объясняют это так: среди тех, кто не заболел, некоторые, вероятно, всё равно успели столкнуться с вирусом.

При этом первый автор статьи, участник грантов РНФ, сотрудник Национального медицинского исследовательского центра гематологии Алина Шомурадова признала, что исследователи не до конца понимают природу этого иммунного ответа.

«Т-клеточный ответ может наблюдаться из-за того, что активируются клетки иммунологической памяти на другие коронавирусы, которые существовали вокруг нас и до 2019 года. Или, например, эти люди на самом деле перенесли COVID-19 бессимптомно и не выработали антитела к вирусу», говорит Шомурадова.

При этом не болевшими в работе считали тех, у кого был отрицательный результат ПЦР-теста, подчеркнули исследователи. То есть нельзя исключить того, что на самом деле количество переболевших может быть значительно выше официальных данных.