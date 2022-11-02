За последний месяц на Украине существенно упала пропускная способность железных дорог, по которым перебрасываются вооруженные формирования киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

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«Удары по украинской энергетике дали первый ощутимый результат. Украинские железные дороги очень хорошо электрифицированы еще при СССР. Теперь же им пришлось спешно искать тепловозы, ставить их на линии вместо грузовых электровозов. У них и мощность ниже, и количество их меньше.

В результате пропускная способность железных дорог — главного способа маневра военных сил — уже упала. А ведь именно по «железке» украинские соединения перебрасывают с одного направления из другого, подвозят из тыла новые резервы», – сказал аналитик «Известиям».