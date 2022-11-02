Российские удары нарушили железнодорожную логистику ВСУ

02.11.2022  13:18 (Мск), Москва
Олег Кравцов.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Транспорт, Украина, Энергетика
Новости Украины

За последний месяц на Украине существенно упала пропускная способность железных дорог, по которым перебрасываются вооруженные формирования киевского режима.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

За последний месяц на Украине существенно упала пропускная способность железных дорог, по которым перебрасываются...

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 «Удары по украинской энергетике дали первый ощутимый результат. Украинские железные дороги очень хорошо электрифицированы еще при СССР. Теперь же им пришлось спешно искать тепловозы, ставить их на линии вместо грузовых электровозов. У них и мощность ниже, и количество их меньше.

В результате пропускная способность железных дорог — главного способа маневра военных сил — уже упала. А ведь именно по «железке» украинские соединения перебрасывают с одного направления из другого, подвозят из тыла новые резервы», – сказал аналитик «Известиям».

По его мнению, если прекратить наносить удары, то рано или поздно дорожную инфраструктуру восстановят, как это уже было после поражения тяговых подстанций.

«Еще больше затруднит военные перевозки повреждение ключевых железнодорожных мостов на Украине. Необязательно выбирать для этого прочные строения через Днепр. Переходы через меньшие по размеру реки вывести из строя проще, а восстановление их займет месяцы. Особенно важна такая работа в прифронтовой зоне и на левобережье Днепра. Это способно сильно затруднить функционирование ВФУ», – считает Болтенков.

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