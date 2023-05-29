Российские удары по Киеву уничтожают миф о непобедимых Patriot

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По пока еще не подтвержденной официально информации компетентного источника сегодня удары российских «Кинжалов» нанесли поражение батарее ПВО ЗРК «Пэтриот» на аэродроме Жуляны, которая прикрывала Киев.

Это уже вторая батарея «непобедимого» «Патриота», который так расхваливали американцы и, в который так верили украинские власти. Первую такую батареи наши «Кинжалы» поразили в ночь с 15 на 16 мая. Тогда по информации МО РФ удалось поразить и уничтожить 5 пусковых установок и многофункциональную радиолокационную станцию ЗРК Patriot американского производства. Правда и ВСУ, и их кураторы из США отказываются подтвердить данный факт.

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Как же так случилось, что такие замечательные средства ПВО производства США уничтожены уже второй раз, так и не сумев, хоть как-то, противостоять российским атакам с воздуха? А все дело в том, что данный комплекс не имеет возможности кругового обстрела, а может поражать воздушные цели в секторе 90 градусов.

Поэтому ПУ размещают на наиболее вероятных направлениях воздушной атаки. То есть, теоретически, если разместить четыре ПУ батареи, которые прикрывают каждая 90 градусов, перекроют 360 градусов.

Максимальная дальность перехвата цели — 80 км, а минимальная 3 км на высотах в диапазоне от 60 метров до 24 километров.

Теоретически нужно иметь информацию о том, какое направление не прикрыто, для нанесения поражения Патриоту. Но это чисто теоретически, поскольку станция обнаружения воздушных целей данного ЗРК имеет сектор обзора в режиме поиска по углу места 1 — 73° , и поэтому просто не способна обнаружить российский «Кинжал», падающий на цель вертикально.

Да и максимальная скорость цели, которую способен «Пэтриот» поразить, составляет 1600 м/с. Поэтому ракету, летящую с гиперзвуковой скоростью, американское «вундервафе» не в состоянии не то что перехватить, но и даже обнаружить.

Да и не такое уж это и сверхоружие, поскольку средняя вероятность поражения ракеты противника в боевых условиях всего 0,5. То есть, даже из перечня обычных, а не гиперзвуковых ракет, «Пэтриот» может поразить только одну из двух выпущенных по комплексу ракет.

Да и старенький он. Все же больше 40 лет с принятия на вооружение в армии США первых комплексов. Правда, нынешние, находящиеся на вооружении ПВО Украины, были приняты всего 20 лет назад.

Да и не дешевое это удовольствие. Как пишут СМИ, стоимость снабжения одной батареи системы Patriot может достигать $1млрд, а пуск одной ракеты стоит примерно $3 млн.

Поэтому украинцам не грустить надо, а благодарить российские ВКС за то, что облегчили финансовое бремя содержания этих ковбойских ракет.

Одной из подтвержденных атак был удар ракетами по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где базируется 7-я бригада тактической авиации ВСУ. Украинская сторона признала поражение пяти летательных аппаратов, скорее всего это бомбардировщики Су-24М и Су-24МР, приспособленные для пусков крылатых ракет StormShadow.

А что же в других атакованных городах? Напримэр, а шо там слышно за Одессу?

А в «жемчужине у моря» прошлой ночью российские ракеты таки поразили объекты портовой инфраструктуры, поскольку били теми же «Кинжалами».Опять же, по данным, которые отрицает украинская сторона, поражение было нанесено боевой технике, поставленной Западом для участия в ожидаемом контрнаступлении.

Небо над Одессой, да и над другими атакованными городами Украины прикрывает ЗРК С-300 , еще советской разработки. Что, безусловно, лучше, чем хваленый «Патриот», поскольку, как минимум, имеет станции кругового обзора. Да и ракета С-300 в полете может изменять направление, в отличие от «патриотических» ракет. Те просто при поступлении команды о резком изменении курса на цель, в воздухе могут сломаться из-за непредвиденных перегрузок.

Британские эксперты обращают особое внимание, что ВКС России использует множество умных тактик ракетных атак. Например, чтобы добраться до важных целей, наши запускают в большом количестве ложные цели, которые перегружаютсистему обнаружения воздушных целей. Тот же «Пэтриот» способен одновременно отслеживать до 125 воздушных целей, но осуществлять наведение – не более шести, а С-300 – до восьми.

Многие задаются вопросом, в связи с чем активизировались наши ракетные удары по Украине?

Но я не буду угадывать планы российского командования, поскольку это «гадание на кофейной гуще». Очень хорошо если они активизировались, и эта активизация будет носить систематический, а не эпизодический характер.

Более эффективное применение ВС РФ средств поражения в зоне боевых действий говорит о том, что, наконец, может быть, они натренировались применять свое оружие с заложенной характеристиками эффективностью.

А, может быть, им просто перестали мешать?

Ведь даже эксперты Великобритании отметили, что российские ракетные атаки демонстрируют высокую успешность, даже при противодействии украинского ПВО.