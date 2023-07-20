Российские удары по Одессе, Очакову и Николаеву продолжатся

Уничтожение портовой инфраструктуры Очакова, Одессы и Николаева продолжится во избежание высадки десанта НАТО. Нужно также системно уничтожать мосты через Днепр, поскольку это отсечет поддержку ВСУ с Правобережья.

Такое мнение в эфире «Крым 24» высказал военный эксперт Александр Артамонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия методически и системно уничтожает все причальные портовые сооружения, во всех портах которых, до которых может дотянуться, то есть по всей Украине – это Очаков, это Николаев… Тем самым решаются сразу несколько проблем. Мы знаем, что из Очакова, из района косы, которая отделяет Очаков от моря, британские специалисты запускали дроны, когда они попытались ударить по нашим кораблям в Севастополе… Мы не хотим, чтобы подобное повторилось, и уничтожается Очаков. Великолепно понимаем, что запускать морские дроны без причальных стенок и сооружений невозможно. Поэтому, действительно, все эти порты будут просто уничтожены. Что касается Одессы, то это ещё и защита береговой линии, потому что город превращён в крепость. Так как нам освобождать Одессу, в этом я вижу даже прямой военный интерес, подготовку к следующему этапу военных действий», – подчеркнул он.

По словам эксперта, ракетные удары по портовой инфраструктуре продолжатся, и есть смысл расширить область ударов.

«Я думаю это не прекратится. Я был бы рад, если бы это расширилась ещё на зону Днепра, пока, к сожалению, я этого не вижу. Я имею в виду уничтожение всех переправ через Днепр, потому что тогда украинская армия, которая находится на нашем берегу, то есть на левом берегу, останется без снабжения. Тогда будет гораздо проще с ней справиться. Аргументы, как же мы будем дальше наступать – глупые аргументы. Потому что, если украинская армия будет отступать до Днепра, то точно, уходя за Днепр, взорвёт все мосты сама. Это же ясно. Поэтому имеет смысл взорвать нам их сейчас при помощи ракет «Оникс», как это делали год назад возле Черкасс в районе военного завода «Артём», при помощи «Ярсов», только не с ядерной, а обычной осколочно-фугасной боевой частью. При помощи «Искандеров М» – это не HIMARS, которые высокоточное кинжальное оружие – это именно тяжелые ракеты, баллистические и фактические ракеты, которые должны уничтожать серьёзные сооружения. Так что нескольких «Искандеров» или даже одного «Ярса» хватит, чтобы снести мост, по крайней мере, в центральной его части», – считает Артамонов.

Уничтожение морских портов исключит возможность поддержки ВСУ со стороны моря НАТОвским десантом или техникой.

«Если вдруг то, что замыслил Зеленский, НАТО решит как-то прорвать российскую блокаду, начать туда поставлять свою технику, своих военных – это будет невозможно. Поэтому, отвечая коротко, это системный вопрос, во-первых, уничтожения всех портов в рамках ведения военной операции. Но это, конечно, ещё и возмездие, потому что у России есть почерк, и этот почерк заключается в реактивной политике – мы реагируем на то, что делают. Мы не бежим впереди поросячьего визга, мы не пытаемся сделать что-то инициативное, увеличить насилие, но против того, чтобы доходить до пароксизма насилия. Но если нам навязывают такие действия, выполняем и отвечаем расширенно и масштабно», – подытожил Артамонов.