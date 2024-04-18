Российские удары разбалансировали украинскую энергетику. Продолжение следует

Вадим Москаленко.  
18.04.2024 15:54
  (Мск) , Киев
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Дзен, Украина, Энергетика


Российские ВКС воспользуются наступившим на Украине дефицитом средств ПВО для продолжения ударов по объектам энергосистемы.

Об этом в эфире видеоблога украинского политолога Юрия Романенко, против которого в РФ возбуждено уголовное дело, заявил основатель Бессарабского медиа-холдинга, эксперт по энергетике Виктор Куртив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российские ВКС воспользуются наступившим на Украине дефицитом средств ПВО для продолжения ударов по объектам...

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«Последние 6-9 месяцев в различных сегментах нашей военно-промышленной машины мы имеем дефицит оружия и боеприпасов. В том числе боеприпасов для систем ПВО. Следует от них [России] ожидать, что они продолжат. Они на этом не остановятся. Они пронимают все расклады, видят окно возможностей, что много месяцев конгресс США тупит эту помощь. Но тем не менее, мы имеем такую серьёзную ситуацию», – возмутился Куртив.

«На сегодняшний день мы в вечернее время балансируем систему импортом. Мы имеем разбалансированную систему, когда в дневные часы вынуждены ограничивать генерацию, цена на электроэнергию проваливается. А в часы вечернего максимума у нас дефицит, и мы задействуем большую часть своего внешнего интерфейса для импорта электроэнергии. Таким способом мы систему балансируем», – добавил эксперт.

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