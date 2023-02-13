Российские удары так и не смогли погрузить Украину во тьму – ситуация со светом все лучше

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На сегодняшний день Украина не испытывает особых проблем с дефицитом электроэнергии, несмотря на российские удары по соответствующей инфраструктуре

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщает «Укрэнерго».

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Отмечается, что потребление с понедельника постепенно растет, что традиционно для начала рабочей недели.

«В настоящее время дефицит мощности в энергосистеме пока отсутствует. Доступной мощности достаточно, чтобы покрыть потребности потребления», – пишет «Укрэнерго» в своем телеграм-канале.

Указывается, что отсутствие дефицита объясняется тем, что после ремонтов в работу включены дополнительные энергоблоки на нескольких тепловых электростанциях, выросло производство электроэнергии в энергосистеме, полной покрывающей потребление.

«Также из-за наводнения интенсивно работают гидроэлектростанции. Увеличение светового дня и ясная погода способствуют генерации из возобновляемых источников энергии. Также идет импорт электроэнергии из Словакии», – объясняет украинский оператор.

При этом из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления на области на сегодняшний день не спускались. Лишь в Одесской области действуют графики почасовых отключений. Не исключается введение графиков отключения в Киевской, Хмельницкой и Житомирской областях по мере роста потребления.

«Напомним, что более 10 ГВт основных установленных мощностей пока недоступны украинской энергосистеме и находятся под контролем врага. Это самая большая в Украине и Европе Запорожская АЭС, а также Запорожская ТЭС, Луганская ТЭС, Углегорская ТЭС, Каховская ГЭС. Кроме этого, на временно оккупированных территориях юга также находится и большинство ветровых и солнечных электростанций. Отметим, что кроме АЭС, остальные электростанции – это ключевые регулирующие мощности. Именно они обеспечивают покрытие потребления в пиковые утренние и вечерние часы», – подчеркивает «Укрэнерго».

Это информацию подтверждают источники «ПолитНавигатора» в украинских городах.

«Мы уже стали забывать, что такое отключения. Уже почти две недели со светом. Во время последней ракетной атаки вроде бы возобновили график отключений, при этом довольно щадящий: плюс четыре – минус два. Но со следующего дня по сегодня больше ни разу не отключали», – рассказала нам Светлана, жительница Конотопа в Сумской области.

Похожая ситуация и в Киевской области.

«Со светом стало намного лучше. Если ранее мы могли сидеть часами, а порой и сутками без света, то в последние недели отключать стали на пару часов утром и столько же вечером. А сейчас вообще не отключают», – сообщил «ПолитНавигатору» Николай, проживающий в Гостомеле под Киевом.

Напомним, что Россия с осени прошлого года уже несколько месяцев наносит удары по энергетической инфраструктуре Украины.