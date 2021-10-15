Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
15.10.2021 16:55 (Мск), Белград, Алексей Топоров
 
Балканы
Просмотров:

Российские вертолеты «Ансат» поступили на службу МВД Республики Сербской

В столице Республики Сербской Боснии и Герцеговины – Баня-Луке, состоялась презентация двух российских вертолетов...

В столице Республики Сербской Боснии и Герцеговины – Баня-Луке, состоялась презентация двух российских вертолетов «Ансат», которые теперь будут работать в составе Специального антитеррористического подразделения МВД РС.

Об этом сообщает РТРС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

Винтокрылые машины, произведенные Казанским вертолетным заводом, были представлены в Учебном центре МВД РС в Залужанах.

Министр внутренних дел Республики Сербской Драган Лукач сообщил, что теперь, после всех проверок и обучения пилотов и техников, машины прошли официальную регистрацию.

«Эти вертолеты будут официально использоваться в БиГ. В интересах всех граждан иметь вертолетное подразделение Министерства внутренних дел, которое может помочь всем гражданам, особенно при стихийных бедствиях, тушении пожаров, – отметил министр. – Мы готовы отреагировать и помочь, – сказал Лукач. – Готовы в очень короткие сроки прибыть в любое место Республики Сербской и туда, где возникнет необходимость в нас».

Также, по словам главы МВД, «Ансаты» российского производства, будут использоваться и в медицинских целях – для перевозки больных из районных больниц, поскольку машины оснащены ИВЛ, ЭКГ, дефибриллятором. Машина способна вместить семь пассажиров или груз весом до одной тонны. Экипажи прошли обучение в России.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Октябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть