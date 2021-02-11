Российские вирусологи прибыли в Сербию

11.02.2021, Белград, Алексей Топоров

В Сербию прибыла делегация российских экспертов, которая должна оценить технологические и кадровые возможности страны для производства вакцины «Спутник V».

Предполагается, что производство вакцины начнется на базе Институт вирусологии, вакцин и сывороток «Торлак» в Белграде.

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Как сообщает корреспондент «Полит Навигатора», встреча делегаций вирусологов Российской Федерации с руководством Сербии состоится сегодня в правительственном комплексе Дворец Сербии.

Как ранее сообщил министр инноваций Ненад Попович, российские специалисты определят, есть ли условия для начала производства вакцины «Спутник», первая фаза которой предполагает получение материала из России, наполнение ампул, упаковку и распространение в Сербии. Вторая фаза предполагает полный цикл производства вакцины в Сербии.

Государственный секретарь Министерства здравоохранения Мирсад Черлек сказал, что руководство государств Сербии и России пришло к мнению, что желательно наладить производство вакцины на базе Института «Торлак». Об этом же шла речь в телефонном разговоре между Александром Вучичем и Владимиром Путиным. По словам главы представителя здравоохранительного ведомства, первая фаза производства «Спутник V» может начаться в ближайшие два-три месяца. При этом планируется, что мощности по производству вакцины будут такими, чтобы удовлетворять потребности не только Сербии, но и всех Балкан.