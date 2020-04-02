Российские ВКС получили на вооружение уникальные ракеты

02.04.2020, Москва, Олег Кравцов

Арсенал машин четвертого поколения Су-35 пополнят боеприпасы «воздух-воздух» Р-37М. Благодаря новинке «тридцать пятый» сможет за секунды уничтожать цели в радиусе более 200 км.

Об этом пишут «Известия», передает корреспондент «ПолитНавигатора». Со ссылкой на источники в отрасли отмечается, что начались соответствующие испытания.

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Как сказал изданию бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО генерал-лейтенант Валерий Горбенко, новое вооружение значительно увеличит характеристики и боевые возможности «тридцать пятых»

«Это позволит ему решать широкий спектр задач в разных видах боевых действий, как наступательных, так и оборонительных. Наши машины смогут поражать самолеты ДРЛО, бомбардировщики, тактическую авиацию. В любом случае уклоняться от таких ракет противнику будет значительно сложнее: у них будет очень мало времени на маневр с момента обнаружения угрозы», – сказал Горбенко.

Су-35 станет третьим типом самолета, на оснащение которого поступит новинка.

«Один Су-35 сможет нести от двух до четырех РВВ-БД, что приблизит его по боевым возможностям к Су-57. С максимальной дальностью свыше 200 км боеприпас превосходит современные и перспективные модели американских ракет «воздух-воздух» AIM-120, которые являются основным вооружением дальнего воздушного боя для самолетов НАТО. Это также вдвое выше, чем у Р-77 — самой дальнобойной из ракет, которыми оснащают «тридцать пятые» сегодня», – пишет издание.