Российские власти и спецслужбы готовы к любым провокациям Зеленского

20.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Пресечённая ФСБ спецоперация украинских спецслужб, пытавшихся похитить и насильно вывезти на территорию Украины гражданина РФ, воевавшего на стороне ЛДНР – очередная попытка Киева добыть «козыри» для переговоров и дестабилизировать ситуацию в целом.

Такое мнение высказали эксперты в комментариях «ПолитНавигатору».

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Так, генерал ФСБ, член Высшего Совета Общероссийского движения «Сильная Россия» Александр Михайлов отметил, что ФСБ действовала так, как и должны функционировать спецслужбы, обеспечивая безопасность граждан своей страны.

«Мы защищаем гражданина РФ. Если человек имеет российский паспорт, на него распространяются все действия Конституции, согласно которым безопасность граждан возложена на государство. И если мы могли каким-то образом вытащить этого человека, скажем, из неприятной для него ситуации, то, наверное, это не является аномалией, это нормальная задача нормальной специальной службы, которая защищает законные права и интересы граждан», – констатировал Михайлов.

При этом, по мнению эксперта Общероссийского движения «Сильная Россия» по международным вопросам, вице-президента Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова, потребность в подобных провокациях со стороны Украины свидетельствует о кризисе вокруг Минских соглашений, выход из которого Киев видит только в дестабилизации конфликта.

«Реагировать на эту ситуацию нужно просто, нужно дальше проводить органам государственной безопасности работу по выявлению лиц, которые могут быть причастны к подобным провокациям, но и, соответственно, я думаю, что по линии дипломатических каналов будет направлена нота в украинский МИД в связи с задержанием данных людей.

Но это еще раз показывает в направлении «Минска», в сторону не исполнений Минских соглашений, а реализации (Киевом) собственной программы дестабилизации конфликта на Юго-Востоке Украины», – сказал Ионов.

«Ситуация очень патовая сейчас. У Зеленского нет, к сожалению, нормальных возможностей отыгрывать свою повестку и поэтому он стремится через силовые каналы делать определенные провокации.

Мы все знаем о том, как запрашивали активно граждан, которые прилетели в Белоруссию в Минск, да, вот эти 32 человека, и было мнение, что запрашивали по просьбе СБУ и, собственно говоря, СБУ чуть ли не курировало эту операцию, но эти данные пока должны подтвердиться», – добавил эксперт.

Также он подчеркнул, что украинская сторона должна прекратить подобные провокации и действовать в рамках достигнутых ранее договоренностей на международных площадках, а не стремиться подставлять в том числе и своих граждан, которые на сегодняшний день будут помещены, скорее всего, в места принудительного содержания на время следствий.

«И когда они оттуда выйдут – неизвестно», – отметил Александр Ионов.