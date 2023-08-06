Российские власти подтвердили разрушение Чонгарского моста

Михаил Рябов.  
06.08.2023 16:05
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Транспорт


Губернаторы Крыма и Херсонской области подтвердили попадание британских ракет Storm Shadow по Чонгарскому мосту, связывающему полуостров с материком. К слову, ранее министр обороны Сергей Шойгу обещал, что в случае применения этих боеприпасов по Крыму будут незамедлительно поражены «центры принятия решений» на Украине.

«Врагом был нанесен ракетный удар в районе Чонгарского моста на севере Крыма. Одно попадание, часть ракет сбита силами ПВО. Есть повреждения дорожного полотна автомобильного моста, ремонтные работы уже начинаются. Жертв нет. Временно проезд осуществляется через КПП Армянск и Красноперекопск», – сообщил руководитель Крыма Сергей Аксенов.

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Губернаторы Крыма и Херсонской области подтвердили попадание британских ракет Storm Shadow по Чонгарскому мосту,...

А херсонский губернатор Владимир Сальдо опубликовал снимки повреждений.


«Киевские террористы обстреляли натовскими ракетами Storm Shadow Чонгарский мост и посёлок Чонгар. Мост получил повреждения от ракеты, но главная подлость режима – попадание в поселковую школу», – сообщил Сальдо.

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