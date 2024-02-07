Российские военкоматы не готовы принять ветеранов СВО

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Здания военных комиссариатов не соответствуют строительным нормам и правилам по доступу людей с инвалидностью.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил сенатор Эдуард Исаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Напомню, что министерство обороны России предоставило возможность бойцам, получившим травмы в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО продолжать службу в военных комиссариатах по месту жительства. Комитет обороны собрал информацию и тщательно ее проанализировал. Наши опасения были подтверждены. Часть зданий не соответствует или частично соответствует своду строительных норм и правил в сфере их доступности для маломобильных групп населения», – сказал Исаков.

По данным сенатора, часть зданий нуждается в ремонте и перепланировке — установке лифтов и пандусов. Это требует дополнительного финансирования.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила всем сенаторам проверить состояние военкоматов.