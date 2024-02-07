Российские военкоматы не готовы принять ветеранов СВО

Елена Острякова.  
07.02.2024 17:59
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Здания военных комиссариатов не соответствуют строительным нормам и правилам по доступу людей с инвалидностью.

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил сенатор Эдуард Исаков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Здания военных комиссариатов не соответствуют строительным нормам и правилам по доступу людей с инвалидностью....

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«Напомню, что министерство обороны России предоставило возможность бойцам, получившим травмы в ходе выполнения боевых задач в зоне СВО продолжать службу в военных комиссариатах по месту жительства. Комитет обороны собрал информацию и тщательно ее проанализировал. Наши опасения были подтверждены. Часть зданий не соответствует или частично соответствует своду строительных норм и правил в сфере их доступности для маломобильных групп населения», – сказал Исаков.

По данным сенатора, часть зданий нуждается в ремонте и перепланировке — установке лифтов и пандусов. Это требует дополнительного финансирования.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила всем сенаторам проверить состояние военкоматов.

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