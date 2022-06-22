Российские военкоры встретились с Путиным и Шойгу

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Новости Украины

Российские военные корреспонденты Александр Сладков и Евгений Поддубный встретились с президентом РФ Владимиром Путиным и министром обороны Сергеем Шойгу.

Об этом Сладков сообщил в своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сладков отметил, что беседа с Путиным длилась около часа. В то же время он добавил, ничто не несёт закрытый характер: «Напротив, Владимир Путин, в конце беседы, попросил рассказывать людям о том, о чем мы так долго говорили: тема принадлежит всем».

Также была встреча с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, причём, по его инициативе. Сладков пообещал в ближайшее время сообщить «об изменениях в ситуации, связанной с СВО», которые вскоре начнут появляться: «Это касается самых животрепещущих проблем».

Однако позже «передумал».

«Ничего рассказывать не буду. Убываю в Донецк, вот там я до последней мелочи. Кстати, сегодня опять с 8 утра начался обстрел в Донецке. Единственное, что хочу сказать по этим всем встречам, люди, с которыми говорили, во-первых, всё знают, во-вторых, очень и очень заинтересованы в изменении каких-то вещей в радикально лучшую сторону. Перспективы реально идут совершенно другие. Понимание ситуации на более высоком глобальном уровне», – рассказал Сладков в своём видеосюжете по дороге в Донецк.