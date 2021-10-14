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14.10.2021 14:17 (Мск), Севастополь, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Дзен, Происшествия, Россия, Украина
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Российские военные были готовы спасти тонущую украинскую посудину

Новости УкраиныРоссийские военные были готовы оказать помощь потерпевшему бедствие в районе острова Змеиный судну размагничивания...

Российские военные были готовы оказать помощь потерпевшему бедствие в районе острова Змеиный судну размагничивания «Балта» ВМС Украины, поскольку Киев не обладает имеющимися у Черноморского флота спасательными средствами.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев.

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«Моряки, независимо от взаимоотношений государств и состояния политического, всегда готовы друг другу подставить плечо и прийти на помощь. В данной ситуации я думаю, что моряки-черноморцы, если бы к ним обратились, нашли способы и средства оказать поддержку своим украинским коллегам.

Особенно с учетом того, что фактически ВМС Украины не имеют в своем составе такой составляющей, как аварийно-спасательная или поисково-спасательная служба», – сказал Горбачев.

По его мнению, к аварии привело два фактора – непрофессионализм моряков ВМСУ и сложный район мореплавания.

 «С морем шутить нельзя. Произошедшее свидетельствует лишь о том, что украинские моряки не имеют должной морской практики и практики в обслуживании своих технических средств.

Второй момент, который хотелось бы отметить – это то, что район плавания у Змеиного чреват всякого рода неожиданностями. Там даже на моей памяти случалось несколько таких происшествий.

Я думаю, здесь получилось некое совмещение – довольно непростой район мореплавания в сложных погодных условиях, плюс на это наложились слабая профессиональная подготовка командного состава», – заявил Горбачев.

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