Подпишись на рассылку
19.03.2021, Киев, Михаил Рябов
 
Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Российские военные были готовы вернуть Крым еще в 1993. Ельцин не дал

Новости Украины

Российские военные были готовы вернуть Крым еще в 1993 году. Однако президент Борис Ельцин не поддержал этот план.

Такими воспоминаниями в интервью изданию «Гордон» поделился сбежавший в Киев бывший украинский градоначальник Севастополя Виктор Семенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Была часть российского истеблишмента – в первую очередь Руслан Хасбулатов, возглавлявший Верховный совет, и, безусловно, силовые структуры, которые разрабатывали сценарии возврата, уверен, с первого дня после разделения союзных республик», – сказал Семенов.

В своей книге мемуаров он признаётся, что россияне предлагали участвовать в возвращении Севастополя, однако Семёнов предпочёл должность в услужении украинским самостийникам.

«После встречи с Хасбулатовым ко мне подошел депутат ВС РФ адмирал Шалатонов и предложил проехать на Старую площадь. Собеседников двое. Серьезные, если не сказать больше, должности в силовых структурах. После разговора, как всегда, о ситуации в Севастополе последовало: в Севастополе в результате массовых выступлений блокируются украинские государственные органы, срываются украинские флаги, происходят стычки с милицией. И в этом противостоянии с действующей властью жертвами оказываются несколько офицеров ЧФ. Командующий флотом вводит военное положение в городе и, когда порядок наведен, передает власть городскому совету. Все это должно произойти максимум в течение суток. «Виктор Михайлович, вы готовы присягнуть России?».

Я хорошо знал позицию министра иностранных дел России [Андрея] Козырева по этому вопросу. Был уверен, что и Ельцин никогда бы не сделал такой шаг, потому что лодку раскачивал Хасбулатов, который был политическим противником президента России и которого он терпеть не мог. «А он знает?» – спросил я и устремил свой взгляд к потолку. «Еще нет». – «Тогда я хочу знать его мнение. После и поговорим». План радикального перехода Севастополя в Россию был готов уже в 1993 году», – пишет Семёнов в мемуарах.

Интересно, что, разглагольствуя в украинских СМИ о незаконности «захвата» Крыма, Семёнов продолжает ездить на полуостров (сам он предпочитает жить в Киеве, куда перебрался после Севастополя на более хлебные должности в МИД Украины).

«В течение последних лет, кроме «ковидного» 2020 года я должен был навещать свою 90-летнюю больную маму и приближающихся к этому возрасту родителей моей жены. Поездки в город давали мне возможность общаться с севастопольцами из разных социальных групп, в личной беседе обговаривать все плюсы и минусы их нынешней жизни. Хотя, признаться, Севастополь вернулся во времена, когда анекдоты можно рассказывать только на кухне и то вполголоса. Однажды в городе встретил военного пенсионера, прошедшего Афганскую войну. «Слушай, – спросил он меня, – как тебя выпускают из Украины, ведь ты работал в МИД и имел допуск к секретным документам?». Я улыбнулся и ответил: «Я же здесь на задании», – бахвалится предатель Севастополя.


 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть