Российские военные были готовы вернуть Крым еще в 1993. Ельцин не дал

19.03.2021, Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Российские военные были готовы вернуть Крым еще в 1993 году. Однако президент Борис Ельцин не поддержал этот план.

Такими воспоминаниями в интервью изданию «Гордон» поделился сбежавший в Киев бывший украинский градоначальник Севастополя Виктор Семенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Была часть российского истеблишмента – в первую очередь Руслан Хасбулатов, возглавлявший Верховный совет, и, безусловно, силовые структуры, которые разрабатывали сценарии возврата, уверен, с первого дня после разделения союзных республик», – сказал Семенов.

В своей книге мемуаров он признаётся, что россияне предлагали участвовать в возвращении Севастополя, однако Семёнов предпочёл должность в услужении украинским самостийникам.

«После встречи с Хасбулатовым ко мне подошел депутат ВС РФ адмирал Шалатонов и предложил проехать на Старую площадь. Собеседников двое. Серьезные, если не сказать больше, должности в силовых структурах. После разговора, как всегда, о ситуации в Севастополе последовало: в Севастополе в результате массовых выступлений блокируются украинские государственные органы, срываются украинские флаги, происходят стычки с милицией. И в этом противостоянии с действующей властью жертвами оказываются несколько офицеров ЧФ. Командующий флотом вводит военное положение в городе и, когда порядок наведен, передает власть городскому совету. Все это должно произойти максимум в течение суток. «Виктор Михайлович, вы готовы присягнуть России?».

Я хорошо знал позицию министра иностранных дел России [Андрея] Козырева по этому вопросу. Был уверен, что и Ельцин никогда бы не сделал такой шаг, потому что лодку раскачивал Хасбулатов, который был политическим противником президента России и которого он терпеть не мог. «А он знает?» – спросил я и устремил свой взгляд к потолку. «Еще нет». – «Тогда я хочу знать его мнение. После и поговорим». План радикального перехода Севастополя в Россию был готов уже в 1993 году», – пишет Семёнов в мемуарах.

Интересно, что, разглагольствуя в украинских СМИ о незаконности «захвата» Крыма, Семёнов продолжает ездить на полуостров (сам он предпочитает жить в Киеве, куда перебрался после Севастополя на более хлебные должности в МИД Украины).

«В течение последних лет, кроме «ковидного» 2020 года я должен был навещать свою 90-летнюю больную маму и приближающихся к этому возрасту родителей моей жены. Поездки в город давали мне возможность общаться с севастопольцами из разных социальных групп, в личной беседе обговаривать все плюсы и минусы их нынешней жизни. Хотя, признаться, Севастополь вернулся во времена, когда анекдоты можно рассказывать только на кухне и то вполголоса. Однажды в городе встретил военного пенсионера, прошедшего Афганскую войну. «Слушай, – спросил он меня, – как тебя выпускают из Украины, ведь ты работал в МИД и имел допуск к секретным документам?». Я улыбнулся и ответил: «Я же здесь на задании», – бахвалится предатель Севастополя.