Российские военные эксперты дали оценку учениям НАТО в украинских водах

05.07.2019, Москва, Максим Карпенко

Корабельная группировка НАТО, которая участвует в проводимых в эти дни учениях «Си Бриз» в акватории Черного моря, не представляет никакой угрозы для Российской Федерации в целом и Крыма в частности.

Об этом в комментариях «ПолитНавигатору» сообщили российские военные эксперты.

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Так, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко подчеркнул, что все корабли НАТО и их партнеров находятся под полным контролем Черноморского флота Российской Федерации.

«Любая военно-морская цель из числа кораблей НАТО, находящаяся в Черном море, отслеживается с помощью систем разведки, а также береговыми противокорабельными ракетными комплексами «Бал» и «Бастион», которые готовы к немедленному применению в случае возникновения какой-либо угрозы. Поэтому во всей без исключения акватории Черного моря любой корабль НАТО, в случае совершения какой-либо провокации, может быть нейтрализован российскими комплексами, которые развернуты как в Крыму, так и на побережье Краснодарского края.

В этом плане Россия предпринимает все необходимые меры для того, чтобы быть в курсе того, чем НАТО занимается. Самое главное – мы держим под контролем всю акваторию Черного моря», – заявил Коротченко.

С ним согласился военный эксперт Владислав Шурыгин, который подчеркнул, что руководство НАТО не пойдет на провокацию в нынешних геополитических условиях: «Нам эти учения ничем не грозят. Во-первых, это учения плановые, во-вторых, количество участников в них микроскопическое. В этом случае для нас это не составляет никакой проблемы. Мы перекрыли свои полигоны потому, что не хотим, чтобы там шла чья-то военная деятельность. Я не думаю, что возможны какие-либо провокации, потому что находящиеся там корабли и командование НАТО, в отличие от Украины, совершенно не желают как-либо провоцировать Россию, тем более, попадать в конфликтную ситуацию.

Я думаю, что уже и украинское командование тоже не сильно стремится, в условиях политической нестабильности внутренней, идти напролом».

Сообщается, что вместе с учениями НАТО свои корабли и авиацию «подняла» и Российская Федерация. Также для маневров третьих стран был закрыт ряд участков Черного моря. Как сообщил контр-адмирал ЧФ Владимир Соловьев, таким образом Россия прикрывает наиболее уязвимые с точки зрения разведки участки побережья и тренирует своих военных моряков.

«Это отработанные мероприятия, когда Турция или НАТО проводят учения в Черном море, Россия старается перекрыть специальные районы, с которых возможна большая радионаблюдаемость и оценка реакции Черноморского флота на проводимые мероприятия. Она перекрывает эти районы, чтобы в них никто не заходил. С учетом тех сил, которые сейчас участвуют в учениях НАТО, можно сказать, что они количественно наросли, представлены ряд стран, которые раньше не приходили или приходили в одиночку.

Скорее всего, будут отрабатываться возможности управления этими силами для выполнения тех задач, которые свойственны этим кораблям. Особой угрозы они не представляют, потому что все идет с оценки военно-политической обстановки и состояния дел.

Неплохие отношения у нас сейчас налаживаются с Турцией, можно сказать и с другими странами НАТО в Черном море. Это говорит о том, что, если бы что-то стало угрожать, это стало бы достоянием руководства России и Вооруженных Сил.

Поэтому будет взаимная учеба, взаимная постановка сил под те мероприятия, которые проводятся этими проектами кораблей», – заявил Соловьев.