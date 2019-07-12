Российские военные эксперты заявили об опасности деморализации защитников Донбасса

12.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Запущенные, пусть даже в рамках «троллинга» Владимира Зеленского флешмобы, в ходе которых жители Донбасса якобы массово просят официальный Киев вернуть ЛДНР в состав Украины на правах автономии, могут иметь далеко идущие негативные последствия.

Об этом в эфире «Рой ТВ» заявил бывший полковник ГРУ Владимир Квачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Квачкова, происходящее выглядит в глазах обывателя так, будто «идёт практически подготовка Донбасса к сдаче».

«Флешмобы, мол, давайте вернемся в Украину, – они малочисленны, тем не менее, затравка уже пошла. На армию давят артиллерийским огнем, диверсионными группами. То есть, подорвать их дух к сопротивлению?» – сказал полковник.

Капитан 1-го ранга в запасе, доктор военных наук Константин Сивков подтвердил, что для России недопустим сценарий возвращения ЛДНР в состав Украины, который тут же будет использован США для дестабилизации в РФ.

«В американском военно-экспертном сообществе, в открытой печати идет обсуждение, изучение опыта русско-японской войны. Они считают, что война между США и РФ возможна. Напрямую. Но на территории третьих стран, но при абсолютном превосходстве США над группировкой России. При условии изоляции этой группировки от коммуникаций», – отметил Сивков, подчеркнув, что таким театром боевых действий, по замыслу американцев, могла бы стать русская авиабаза в Сирии.

«Если вдруг падет Донбасс, деморализовано население России, и тогда добивается российская власть ударом по Хмеймим», – предостерег военный эксперт.