Российские военные готовы ко всему, Донецк оживает – Гомольский

Среди военных есть полное понимание и готовность к контранступлению ВСУ, некий мандраж демонстрирует только гражданское население.

Об этом в эфире телеканала НТС сообщил донецкий журналист Игорь Гомольский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как реагируют? Как положено военным, со спокойствием. Как мне сказал один офицер: ну, пусть приходят, не всё же время за ними бегать. Совершенно стоически ждут, говорят, что мы готовы. Я надеюсь, что в этом плане понимают, о чём говорят. Потому что у гражданских немножечко есть мандраж на эту тему, как всегда, потому что всё-таки – гражданские больше вовлечены во все эти медиавойны, люди до сих пор не разучились скроллить Telegram-каналы и каждый раз, когда какая-то информация попадает, все начинают это обсуждать, – подчеркнул он. – У военных с этим проще. Они в основном заняты делом, им некогда читать, что пишет об этом «Нью-Йорк Таймс», поэтому они совершенно спокойны и в себе уверены».

В целом обстановка в Донецке, по словам журналиста, остается «стабильно тяжелой». Проблемы с водой не решены.

«В Донецке стало определенно больше людей и больше транспорта. У нас даже местами появляются пробки. Это такой диалектический подход – с одной стороны, хорошо, потому что город живёт, с другой стороны – это не очень хорошо, потому что любой обстрел всегда жертвы, – пояснил Гомольский.

– Если сравнивать обстановку, например, с декабрём-январём, то конечно, обстановка легче. С другой стороны, позавчера мой Петровский район обстреливали практически целый день из комбинированной артиллерии – реактивной и ствольной. Опять же, потери, жертвы гражданских – это уже знаете, мы просто к этому привыкли, как бы это ужасно ни звучало. Если в день погиб один человек, то это не самый плохой день. Потому что бывает намного больше и намного страшнее.

По коммуналке нам обещают, что скоро станет немножечко проще с водой, тянут нитку, мы все замерли в тревожном ожидании, надеемся, что станет попроще с водой. По поводу всего остального, сейчас потеплело, коммунальщики начали потихонечку приводить в порядок дороги.

В моём районе, для понимания, просто дорог не осталось. Потому что, во-первых, обстрелы и чинить это всё тяжело и опасно, и техника постоянно там, где-то как-то мотается. И в результате обстрелов на дорогах ямы глубокие, ездить по ним невозможно. Но я проезжал через весь город, что-то латают, хотя бы так, ямочный какой-то ремонт, чтобы машины могли проезжать. Обстановка стабильно тяжелая, я так обычно говорю».