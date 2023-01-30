Российские военные лучше анализируют и быстро меняют тактику – комбат ВСУ

Российские подразделения, ведущие бои за освобождение Артемовска (Бахмута), быстро меняют тактику, уже не идут в лобовые атаки и стали получать больше современного оружия и техники.

Об этом в эфире интернет-канала «ProUA» заявил командир националистического батальона «Свобода» Петр Кузик, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они постоянно приспосабливаются, постоянно учатся, и тут тоже нужно отдать должное. Эти мрази делают выводы, у них хорошо работают аналитические центры. Если раньше это был огневой вал – они в Рубежном, Северодонецке, под Горловкой засыпали артиллерией, сейчас «Хаймарсы» побили их логистику и немножко меньше обстрелов стало, поскольку начал работать «Вагнер», – сказал наицоналист.

По его словам, в настоящее время ситуация изменилась.

«Сейчас тактика изменилась, стали более осторожны, а, может, потому что военные зашли. Они больше танков используют, больше САУ, дроны у них появились, ночью активизировались. Раньше ночью мы превосходили полностью, в их окопы заскакивали, потому что у нашей спецуры, разведки есть и приборы ночного видения, и пехотные, и лазерные прицелы… Сейчас тактика изменилась, у них тоже появилось оборудование для ночной работы – и снайперы есть, и дроны. Материально-технически улучшились – раз, и они сделали выводы из огромного количества потерь, они их пытаются сейчас минимизировать… Анализировать их работу, делать выводы, что у нас не так, что у них – это очень нужно, потому что они это делают. Они каждую работу над ошибками делают очень качественно. У нас, к сожалению, это быстро не происходит. Например, они вкапываются лучше, чем мы. Мы на характере можем стоять, но посмотреть из тех же дронов, когда бой идет, – они под огнем за 15-20 минут, он уже вкопан. Наши – нет, наши устремлены убить их, уничтожить, а о себе думают в последнюю очередь», – заявил Кузик.