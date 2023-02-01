Российские военные недовольны кулуарной возней за их спинами

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Российские солдаты на передовой с непониманием относятся к передаче Украине пленных боевиков неонацистского полка «Азов» и кулуарным договоренностям, которые происходят, когда на фронтах идут жестокие бои.

Об этом во время общения с радиоведущим Сергеем Марданом заявил российский военкор Дмитрий Стешин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так Стешин прокомментировал информацию о том, что российский бизнесмен Роман Абрамович продал принадлежавший ему футбольный клуб «Челси» и планирует передать часть денег Украине.

«Как люди на это реагируют. Вот окрестности Угледара, понимаешь, поселок не буду называть, какой, глубокий подвал, где живут наши бойцы и воюют наши бойцы. Подъезжаем, часовой нас тормозит, говорит: «Дальше не едьте, там танчик дорогу сейчас простреливает». Ты понимаешь, какая ситуация, – спускаюсь в подвал, выпиваю кофе, начинаю разговаривать. Они говорят: «Что там в мире?». И первое, что они мне начинают припоминать – эту всю возню с пленными, обмены, Абрамович, какие-то айфоны. Но они пока держатся, им некуда отступать, они не создают солдатские комитеты и так далее, самоуправление. Они воюют», – сказал военкор.

Он задается вопросом, насколько хватит запала военных при таком подходе к происходящему, «когда часть событий идет за гранью общественного сознания».

«С одной стороны, всю страну мобилизовали на войну и от каждого требуют по способности, потому что нам некуда отступать, мы не можем проиграть эту войну. С другой стороны, идут какие-то параллельные процессы, которые «не нашего ума дело». И это очень сильно подбешивает», – заявил Стешин.