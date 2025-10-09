«Российские военные поместятся в два автобуса»: Молдова готовится к захвату Приднестровья

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Молдова, не афишируя это в публичном пространстве, готовит бескровный захват Приднестровья, используя тяжелое положение республики, оказавшейся отрезанной от России.

Об этом пишет «Европейская правда», являющаяся дочерним порталом антироссийского пропагандистского интернет-издания «Украинская правда».

При этом в материале признается, что запроса на объединение двух берегов Днестра в молдавском обществе нет, а потому политики эту тему практически не поднимают

«Но это не значит, что работа над подобным планом не ведется. Более того, действующая власть готовится к объединению Молдовы. Пока есть лишь косвенные доказательства этого – но примечательно, что в вопросе денег (планирование инвестиций и т.п.) Кишинев просчитывает вариант, при котором центральная власть скоро будет контролировать оба берега Днестра. А от публичных заявлений об этом власти воздерживаются. По двум причинам. Первая – это уже упомянутая нехватка общественного запроса на реинтеграцию. Поскольку общество не просит об объединении – политики пытаются не поднимать потенциально раздражительные темы. А вторая причина – то, что четкого решения, что делать с российскими оккупантами, нет. Но эта проблема не является неразрешимой. В том числе из-за их мизерного количества. «Российские военные поместятся в два автобуса», – шутят в Кишиневе», – пишет «ЕП».

Примечательно, что Кишинев недавно анонсировал строительство новой автомагистрали Унгены – Кишинев – Одесса, которую планируется проложить через Приднестровье, хотя об это не объявляют прямо.

При этом вице-премьер Молдовы Дойна Нистру не хотела отвечать на вопрос, почему трасса пройдет через Приднестровье, и лишь после настойчивых просьб нехотя сказала:

«Давайте пусть все будет развиваться поочередно… Я хочу воздержаться от прямого ответа на этот вопрос».

А глава евроинтеграционного комитета парламента Молдовы Инна Кошеру признала, что «в правительстве разработали план интеграции Приднестровья, но документ не публичный».

Для принуждения к интеграции планируется использовать газовый рычаг, учитывая, что после прекращения Киевом транзита российского газа, Тирасполь полностью зависит от Молдовы.

Кроме того, в материале отмечается, что Молдова вынуждена сдерживаться в давлении на ПМР «и из соображений самосохранения», поскольку даже идущая из Румынии электроэнергия распределяется в ПМР на местной ТЭС.

Но до конца года планируется полноценный запуск новой высоковольтной линии, которая лишит ПМР этого козыря.

Описывается и вариант нейтрализации приднестровских политиков, ориентирующихся на Москву – например, лишить права въезда в Молдову главу МИД ПМР, когда он будет с визитом в Москве.

Надеются и на то, что поддержку вхождению в состав Молдовы окажет и влиятельная в республике бизнес-группа «Шериф».