24.08.2018, Киев, Максим Карпенко
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Tехнологии, Вооруженные силы, Общество, Россия, Сюжет дня, Украина

Российские военные представили бронетехнику нового поколения



В Подмосковье открылся ежегодный Международный военно-технический форум «Армия-2018», на котором российские военные представили линейку бронетехники нового поколения на базе платформы «Армата».

Об этом пишет «Ридус», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Посетители форума могли увидеть бронемашину Т-15 с новым боевым модулем, самоходную артиллерийскую установку «Коалиция-СВ», бронетранспортер «Бумеранг», БМП «Курганец-25», и СЗАК 2С38 «Деривация-ПВО».

Так, БМП «Курганец-25» оснащен боевым модулем с 30-мм автоматическим орудием, пулеметом и четырьмя пусковыми установками ПТРК «Корнет». Его особенность в том, что модуль управляется дистанционно. Самоходная зенитная установка «Деривация-ПВО» с 57-мм боевым модулем предназначена для уничтожения крылатых ракет, беспилотников, самолетов и вертолетов и также управляется дистанционно, что позволяет сохранить жизнь экипажу боемашины.

«Судя по выставленным образцам и их заявленным характеристикам, российским инженерам удалось на шаг или даже два обойти своих конкурентов», – отмечает автор материала.

Ранее Минобороны России представило новейшее вооружение, анонсированное в послании Владимира Путина к Федеральному Собранию.

Также российские военные инженеры начали модернизацию оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» и скоро российской армии появится новый самолет с вертикальным взлетом, который будет размещен на авианосцах нового поколения.

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