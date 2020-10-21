Российские военные пришли на помощь Абхазии

21.10.2020, Симферополь, Максим Карпенко

В период очередного роста заболеваемости Covid-19 российские военные снова протягивают руку помощи братским народам. В этот раз Минобороны пошло навстречу просьбе соседней Республики Абхазия и после переговоров глав военных ведомств решило направить туда войска РХБЗ и медиков для борьбы с пандемией.

В минувшие выходные в Абхазию отправилась колонна из 11 специальных автомобилей, в числе которых тепловые машины ТМС-65У с реактивными двигателями, которые будут заниматься дезинфекцией улиц и домов. Военные из подразделений радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота преодолеют 800 километров из Крыма, в Абхазию, также в Сухуми из Буденновска отправился личный состав мобильного многопрофильного госпиталя, рассчитанного на 100 койко-мест.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Российские военные уже имеют большой опыт борьбы с коронавирусом нового типа – еще недавно, весной этого года они помогали справиться с пандемией жителям Италии и Сербии, поэтому помощь соседней республике своевременна и необходима, заявил в комментарии «ПолитНавигатору» генерал-лейтенант Службы внешней разведки в отставке, военный историк Леонид Решетников.

«Это очень эффективная помощь. Вот, мы в Москве дезинфицируем каждый день улицы и это дает определенный результат. Работали так же мы и в Италии, Сербии. Я думаю, что Абхазии это просто необходимо. Республика молодая, своих возможностей у нее практически нет – таких возможностей нет и у многих стран, давно существующих, поэтому это не просто жест доброй воли, это нормальная реакция союзника на проблемы у другого союзника. Так мы должны поступать во всем, не только в борьбе с коронавирусом, но и в борьбе с терроризмом, разными проявлениями, которые угрожают безопасности России», – заявил Решетников.

С ним согласен политолог Алексей Кочетков. По его мнению, Россия – это вообще единственная страна, которая может оказать помощь частично признанной Абхазии.

«Наши военные работали в Италии, в Сербии. У нас в Абхазии, во-первых, военная база своя находится – конечно это нужное дело. Тем более, что Абхазия вплотную примыкает к Сочи – важному и достаточно густонаселённому району в Российской Федерации, поэтому нужно это делать, нужно оказывать помощь обязательно. Тут большой вопрос, насколько у абазов вообще есть возможность самим что-либо делать в этом направлении. А наша помощь, конечно, существенная – кроме нас ее вообще никто не сможет оказать Абхазии, а сами они ничего сделать не в состоянии», – сказал Кочетков.

Российские специалисты помогли не только Италии и Сербии – летом этого года они внесли значительный вклад в борьбу с пандемией в Киргизии. Возможно, это стало одним из факторов того, что несмотря на политическую нестабильность в этой стране, там благодарны России и не выдвигают против нее обвинительные лозунги, заявил директор Института стран СНГ, депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

«Я совсем недавно был в Киргизии и знаю, что люди там реально благодарны российским врачам, которые в разгар пандемии прибыли туда и сбили эту волну. Это было летом, но на тот момент Киргизия лидировала по количеству летальных исходов. С помощью российских врачей удалось сбить эту волну. Может быть, в этом одна из причин того, что несмотря на революцию, политическую турбулентность в Киргизии ни коим образом Россию никто не критикует и русским, живущим в Киргизии, не угрожает никакой всплеск национализма.

Что касается Абхазии, то я горячо поддерживаю это решение. С первых дней пандемии и карантинных ограничений я обращал внимание нашего правительства на то, что мы должны, вводя ограничения, закрытие границ, предусмотреть особый режим для Абхазии, Южной Осетии, Донецкой и Луганской народных республик. Реально выйти в мир, получить помощь они могут только благодаря России. И с этой точки зрения тот факт, что мы Абхазию поддерживаем в этой ситуации, он очень важен.

Помимо прочего Абхазия – это один из туристических объектов, одна из территорий, куда устремляются наши граждане, и помогая Абхазии, мы помогаем себе. Так что мне кажется, что сейчас, когда наступила эта новая волна, особенно она заметна в курортных регионах в силу того, что курортный сезон имел место, именно по этой причине важно, что принято такое решение, причем, как мы видим, с участием Министерства обороны, я это очень поддерживаю», – заявил Затулин.

Политик также предложил создать в Абхазии постоянно действующий медицинский центр, в котором работали бы российские специалисты.

«Я вообще сторонник того, и встречался по этому поводу с президентом Абхазии и с министром здравоохранения Российской Федерации – я отстаиваю идею создания постоянно действующего российского медицинского центра, госпиталя в Абхазии. Во-первых, потому, что большинство населения Абхазии имеют российское гражданство, во-вторых потому, что Абхазия, как я сказал – один из крупнейших курортных регионов, куда наши граждане привыкли ездить.

С этой точки зрения наша помощь Абхазии, которую мы всегда оказываем, особенно после того, как признали республику в 2008 году, она должна сопровождаться нашим зримым присутствием в регионе. А что может быть более ощутимым, большим поводом для признательности России, чем здравоохранение, лечение, чем помощь в этом вопросе Абхазии, у которой очень скромные собственные возможности», – говорит депутат.

По мнению сенатора Совета Федерации от Севастополя Екатерины Алтабаевой, помощь Абхазии со стороны российских военных имеет важный политический аспект и показывает, что Вооруженные Силы могут нести и гуманитарную миссию.

«Когда мы можем оказать помощь, особенно в такой трудной ситуации, которая связана с распространением Covid-19, еще и частично признанной Республике Абхазия, которая фактически находится в международной изоляции, – это очень гуманный шаг. Важно, что это делают наши военные, поскольку тот миф о том, что русское оружие направлено против мира, он совершенно точно развеивается такими действиями, потому что там, где мы можем оказать силами наших военных гуманитарную помощь, она безусловно оказывается. У нас есть замечательные специалисты, в том числе представляющие военную медицину Севастополя. Это правильно, что они будут помогать нашим соседям», – заявила Алтабаева.