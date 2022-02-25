Российские военные прорвались в Киев

25.02.2022  10:05 (Мск), Киев
Михаил Рябов.  
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Вооруженные силы, Россия, Украина
Новости Украины

Российские военные прорвались в Киев, сообщила представитель Минобороны Украины Анна Маляр.

«Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости движутся в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков», – написала она в фейсбуке.

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Чиновница уточнила, что колонна заехала со стороны Гостомеля и опубликовала видео. Маляр пообещала: «Они обязательно будут уничтожены».

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