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Новости Украины

Российские военные прорвались в Киев, сообщила представитель Минобороны Украины Анна Маляр.

«Российские военные захватили два автомобиля ВСУ, переоделись в форму украинских военных и на скорости движутся в центр Киева со стороны Оболони. За ними следует колонна российских военных грузовиков», – написала она в фейсбуке.

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Чиновница уточнила, что колонна заехала со стороны Гостомеля и опубликовала видео. Маляр пообещала: «Они обязательно будут уничтожены».