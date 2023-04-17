Российские военные спецы поведали об особенностях применения дронов в СВО

БПЛА отечественной разработки доступны ограниченному роду войск, а трофейные дроны надо перешивать, что снижает их эффективность. С антидроновыми ружьями ситуация несколько сложнее – волонтеры из экономии средств покупают китайского производства, а они слепят операторов и превращают их в мишень.

Об этом рассказал в эфире «Крым 24» военный эксперт Руслан Казанцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По его словам, с 2022 года Минобороны РФ получило на склады коптеры. Есть методические пособия по обучению, есть программное обеспечение, есть боеприпасы и сам беспилотник.

«То есть на сегодняшний день модернизируются предприятия, которые занимаются этой тематикой, в том числе, допустим, предприятие «Базальт» разработало огромное количество боеприпасов, которые могут и до 100 мм брони пробить. Я был в командировке в Москве и всё это видел, в том числе уже смотрел методические пособия. Да, их чуть-чуть надо усовершенствовать, но это всё будет организовано. На сегодняшний день части ГРУ и ВДВ уже по заявке получают от довольствующего органа БПЛА. Это не афишируется так, что вот, посмотрите, у нас всё-таки есть дроны, которые сбивают дроны, есть дроны, которые несут на себе какой-то боезапас, и есть дроны-камикадзе. И что нравится в новых машинах – у них съёмные модули, и в зависимости от тактической ситуации можно собирать дроны, вплоть до модуля с картечью», – отметил эксперт.

Тем не менее, снабжение действующих в СВО подразделений происходит силами волонтеров или за счет трофеев, которые добывают у противника.

«Понимаете, все машины, которые используются на фронте, это, прежде всего, иностранная разработка. Нам приходится ломать чужое программное обеспечение, потому что мы не пользуемся своим, у нас нету. У нас те машины, которые есть, они в закрытом доступе, не для всех, не все могут их приобрести, вернее, получить. Поэтому мы ломаем эту машину», – подчеркнул Казанцев. Организатор учебной площадки по подготовке операторов БПЛА Сергей Паршиков добавил, что за трофеями бойцы отправляются с китайскими антидронружьями, которые при их дешевизне имеют ряд серьезных недостатков. «Сейчас все кинулись в Китай, все кинулись покупать дешёвые противодроновые ружья. Они дешёвые, гениальные, они работают, дроны падают. Да, но никто не знает, что будет с оператором. Мало того, что будет облучение, туда ещё прилетит», – отметил Паршиков.

Китайское антидронружье потребляет 300 Вт, и эту «засветку» видят за тысячи километров. Кроме того, такое излучение разрушает сетчатку глаза оператора, а само ружье нагревается до 94 градусов.

«Китай сейчас делает очень уникальную вещь – он гробит наш рынок. Потом начнут поднимать качество своих ружей, и потом не будет никого на рынке. Если сравнивать эти ружья с израильскими или американскими, да, они дешёвые. Но у тех не просто ружья – у них система. У них есть обманки оператора, чтобы ты выставил обманку и проверил, будет по тебе прилет или нет. У них система определения, у них подготовка. Они людям объясняют, как с этим работать, потому что – то, что делаем мы – это просто пытаться посадить дрон. А этого не надо делать! Твоя задача, чтобы тебя не видели и не стреляли, – подчеркнул специалист. – А все пытаются поймать трофей, поймать дрон. Из-за этого проблема на самом деле, все ждут, пока он прилетит. Сейчас противник начал использовать эту систему ожидания. Китайское ружьё работает 15-20 минут, потом перегреется, и они ждут, пока у вас сядет батарея или перегреется ружье, и убьют вас. Или следом запустят второй дрон, но всё равно тебя поразят. Это есть тактика, да. И ты можешь один его давить, всё замечательно. Вот он, висит, ты его давишь и ждёшь, пока у них сядет батарейка. Но у тебя батарейка быстрее сядет потому что перегрев у китайских очень быстро происходит. Есть видео, где приготовили яичницу на противодроновом оружии, которое нагрелось до +94 с°».