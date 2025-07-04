Российские военные справочники ужаснули укро-эксперта

Российская армия активно совершенствуется на Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Милитарный» заявил украинский военный эксперт Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Они активно перенимают опыт. Есть много всяких доков, которые я видел, их, по общему опыту, и они прям хорошо [учатся]. У них есть качественные центры, которые учатся, следят за нашими изделиями, с тем, что работает, что не работает. И это такие неплохие справочники, довольно хорошие.

Не то, чтобы у нас никто это не делал, тоже бывают какие-то доки попадают, но они просто больше, дольше этим занимаются, и у них больше денег и времени на это было, потому что мы в дроны пошли с 14-го года и то так себе. Они значительно, лет за 10 до нас, то есть у них там «Орланы» с середины 2000-х развиваются», – заявил Чмут.