Российские военные заслужили репутацию людей, с которыми лучше не шутить

01.07.2021, Москва, Олег Кравцов

Провокация британского эсминца, вторгшегося в территориальные воды российского Крыма и выдворенного со стрельбой и бомбометанием, может повториться в Южно-Китайском море, куда вскоре направится новейший британский авианосец Queen Elizabeth в сопровождении боевых кораблей.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет «Независимая газета».

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Британская эскадра намерена пройти вблизи островов, которые Китай объявил своими.

Ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин обратил внимание, что инциденты, подобные тому, что случился в Черном море с британским эсминцем, в Южно-Китайском море случались неоднократно.

«Американские корабли заходят в 12-мильные зоны вокруг контролируемых Китаем островов. Реакция китайцев известна. Они обычно просто сопровождают корабли, передают по радио призывы уйти из китайских вод и направляют ноты протеста. Может быть, они ужесточат свой подход, будут пытаться вытеснить американские и британские корабли, создавать угрозу столкновения», – сказал Кашин.

Он подчеркнул, что американцы десятки раз демонстрировали свой флаг, но реакции китайцев, сходной с российской, не было ни разу.

«Не было еще ни одного случая предупредительной стрельбы. Правда, в практике китайцев были случаи, когда они создавали угрозу столкновения, то есть разворачивали корабль и принуждали американский корабль резко изменить курс. Был испробован и другой вариант. Если американский корабль заходил в нежелательный для китайцев район, большое количество моторизованных гражданских судов мешали его движению. Они могли обрезать кабели гидроакустических аппаратов, спущенные им в воду», – говорит эксперт.

При этом он скептически оценивает информацию издаваемой в Пекине газеты Global Times, что против против вторгнувшихся кораблей может быть пущено в ход электромагнитное оружие.

«Упомянутая газета – рупор националистического, милитаристского и ура-патриотического крыла китайской элиты. Это не отражение политической линии Пекина. Тем не менее в принципе какие-то нелетальные средства воздействия, например мощные средства радиоэлектронной борьбы, которые мешают работе систем корабля, китайцы могут применить. Это укладывается в их модель реагирования. А российская практика гораздо более жесткая. Пограничники чаще применяют оружие, ведут предупредительную стрельбу или даже огонь на поражение. У российских военных есть репутация людей, с которыми лучше не шутить», – резюмировал Кашин.