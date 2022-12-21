Российские войска добились тактического успеха в направлении оставленного ранее города

Российская армия потеснила украинские формирования , создав предпосылки для продвижения на потерянный в сентябре Купянск.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», информирует военный обозреватель Борис Рожин.

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«Сообщается об успешных тактических действиях наших войск на Купянском направлении. Войска со стороны Таволжанки и Двуречного потеснили противника и завязали бои за освобождение поселка Масютовка, что создает предпосылки к продвижению на Купянск с северо-востока, что может дополниться продвижением со стороны Новоселовского вдоль трассы Сватово-Купянск, после того как ее полностью дочистят», – написал эксперт в своем телеграм-канале.

«Можно ожидать, что противник передвинет на этот участок подкрепления из состава резервов сосредоточенных в Харьковской области, часть из которых стоит у Чугуева», – добавил Рожин.

Подтверждает информацию о российском наступлении и военно-аналитический телеграм-канал «Рыбарь».

«На Купянском участке российские войска ведут наступление на позиции ВСУ в районе Петропавловки и Двуречного. Несмотря на существенные потери, противник пытается удержать текущие рубежи», – отмечается в публикации.

В свою очередь отслеживающий ситуацию на фронте телеграм-канал «Сварщики» указывает, что командованием 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ, действующей на Соледарском направлении, отданы приказания в подчинённые подразделения не брать в плен российских военных.

«Возникающие «проблемы» с взятыми в плен поставлена задача «устранять на местах». То есть командование 54-й бригады фактически узаконило убийство российских бойцов, попавших в плен.

Убийство пленных инициировал 46-й отдельный батальон «Донбасс», который структурно входит в состав 54-й бригады. Это тот самый нацбат, прославившийся своими зверствами на Донбассе начиная с 2014 года.

Более того, по нашим данным, боевики 46-го батальона убили несколько уже находившихся у них в плену российских солдат и настоятельно рекомендовали командованию 54-й бригады и другим батальонам последовать их примеру.

Информация для понимания, с кем мы воюем, и что нет никакой грани между националистами и «обычными мобилизованными бедными ВСУшниками». Нет хороших и плохих людей в украинской военной форме», – пишет тг-канал.