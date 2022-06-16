Российские войска должны зайти в Галицию – Кедми

16.06.2022  17:24 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Россия не должна оставлять киевскому режиму никакой части территории Украины, потому что она неизбежно будет использована Западом как антироссийский плацдарм.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил израильский военный эксперт, бывший глава агентства «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не должна оставлять киевскому режиму никакой части территории Украины, потому что она неизбежно...

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По мнению Кедми, сегодня территория, как и сотни лет назад, снова имеет решающее значение в противостояниях государств.

«До этой войны было два мифа в мире. Первый – территория не имеет значения, второй – танки не нужны в будущей войне. Оба лопнули. Территория имеет первое значение, основное. И лучший пример этому – карлики в Прибалтике. У них ничего нет, кроме территории, которая может быть базой для других войск, которых у них нет, для других ракет, которых у них нет.

То же самое они хотели сделать с Украиной, добавив еще полмиллиона украинской армии. То есть территория была, есть, и сегодня это ясно, огромное значение. Президент России в 2007 году сказал Бушу, что можно поделить Украину на европейскую и восточную – это было в тот период, когда не было того значения территории как военной базы, а сегодня европейская Украина, я понимаю, речь идет о Галиции, она может быть базой для угрозы России», – заявил Кедми.

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