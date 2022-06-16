Российские войска должны зайти в Галицию – Кедми
Россия не должна оставлять киевскому режиму никакой части территории Украины, потому что она неизбежно будет использована Западом как антироссийский плацдарм.
Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил израильский военный эксперт, бывший глава агентства «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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По мнению Кедми, сегодня территория, как и сотни лет назад, снова имеет решающее значение в противостояниях государств.
«До этой войны было два мифа в мире. Первый – территория не имеет значения, второй – танки не нужны в будущей войне. Оба лопнули. Территория имеет первое значение, основное. И лучший пример этому – карлики в Прибалтике. У них ничего нет, кроме территории, которая может быть базой для других войск, которых у них нет, для других ракет, которых у них нет.
То же самое они хотели сделать с Украиной, добавив еще полмиллиона украинской армии. То есть территория была, есть, и сегодня это ясно, огромное значение. Президент России в 2007 году сказал Бушу, что можно поделить Украину на европейскую и восточную – это было в тот период, когда не было того значения территории как военной базы, а сегодня европейская Украина, я понимаю, речь идет о Галиции, она может быть базой для угрозы России», – заявил Кедми.
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